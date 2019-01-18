Магнитогорск: чей гексоген?

Со вчерашнего вечера российское медиапространство снова взорвалось новостями о недавнем взрыве в Магнитогорске.

Причина - практически одновременно были распространены сообщение о том, что ответственность за взрыв берет на себя ИГИЛ, и данные неофициального расследования, якобы подтверждающего это. ИГИЛ предлагаю оставить на десерт, а пока о расследовании и его контексте.

Материал с претенциозным названием "Мы знаем, кто устроил теракт" был опубликован от имени издания "База". Руководит им Никита Могутин, бывший шеф "Лайф". Последний является общеизвестным сливным бачком российских спецслужб. Опубликованный "Базой" материал также явно представляет собой неофициальный слив от кого-то из них, ибо содержит в себе отсылки к многочисленным оперативным данным, которые журналисты сами найти не могли.

Что касается самого материала, его данных и выводов, постараемся быть объективными. В отличие от его авторов мы не претендуем ни на владение соответствующей информацией изнутри, ни на доступ к оперативным источникам, которые ее поставляют. Уже по этой причине мы не будем безапелляционно заявлять, что данные этого "расследования" однозначно не соответствуют действительности и представляют собой фальсификацию.

В то же время, написанное в статье нас не убедило и породило после ее прочтения ряд вопросов.

Причастность к теракту лиц, обвиненных в статье в его совершении, изложенными в ней фактами не подтверждена. Все, что есть в статье из фактов, это сведения о "религиозной радикализации" данных лиц, в частности, в виде нежелания отмечать новый год, сведения о том, что они между собой общались, в том числе по телефону, собирали деньги.

То, что именно эти лица находились в квартире, где, якобы, произошел взрыв, разнесший несущие конструкции дома, в статье фактами также не доказано. Более того, чтобы объяснить весьма странную версию о том, почему же террористы взорвали сами себя, так как кто-то все же находился в этой квартире во время взрыва, авторы предлагают читателям поверить в то, что взрыв произошел случайно - раньше, чем планировалось.

Еще один весьма пикантный фрагмент из статьи:

"Сразу пять не связанных между собой источников рассказали, что в теракте в доме на проспекте Карла Маркса использовался гексоген. Этот белый кристаллический порошок – одно из самых мощных существующих взрывчатых веществ. По своей силе он в несколько десятков раз превосходит тротил.

Факт: Светлана, жившая по соседству с Джумаевым, Каимовым и остальными на Ленина 93, рассказывает, что видела при обысках у них пакеты с некой "белой смесью", их изъяли сотрудники ФСБ. Словам Светланы можно доверять, так как её привлекали в качестве понятой.

При наличии необходимых реактивов и опыта гексоген вполне реально произвести в домашних условиях. Однако у нас вызывает сомнение наличие подобной квалификации у Джумаева, Абитова и Каимова. Это может означать, что в их группе был как минимум еще один боевик с соответствующей подготовкой, либо же гексоген им кто-то передал".

Сам же вывод о том, что обвиняемые в принципе были способны устроить такой взрыв, делается на основании того, что "Махмуд и Альмир разбирались в электрике, благодаря работе на стройке и в автосервисе. А Альмир в юности служил на Балтфлоте, однако его специализацию мы пока не выяснили".

То есть, внимание - любой работающий на стройке или автосервисе или служивший в юности на флоте (!), по мнению авторов, обладает навыками, позволяющими собрать бомбу, способную разнести многоэтажный дом. Но вот на счет гексогена у автора уже возникают смутные сомнения, и он предполагает, что для его производства требуется "боевик с соответствующей подготовкой" (то ли дело взорвать дом - это раз плюнуть любому строителю и автослесарю).

Хотя, на самом деле, по новейшей истории России мы хорошо помним, что гексоген, как и "рязанский сахар" необязательно берутся от боевиков с соответствующей подготовкой, но иногда и от специалистов другого профиля...

Кстати, о них, этих специалистах. То, что опубликованные "Базой" данные предоставлены именно ими, не вызывает никаких сомнений, и в общем-то, ее авторами особо и не скрывается. Но кем и с какой целью? Ведь сегодня же в Следственном Комитете России в очередной раз заявили, что основной версией следствия остается взрыв бытового газа, заявлениям террористов призвали не верить, а дождаться данных официального расследования. Примерно то же самое сегодня заявили и в УФСБ по Челябинской области.

То есть, налицо конфликт в среде самих силовиков, часть из которых продолжает отрицать или замалчивать сведения о теракте, тогда как другая - организует утечки соответствующей информации.

И вот в связи с этими утечками давайте вернемся к пресловутому заявлению ИГИЛ. По поводу него возникают сразу несколько вопросов.

Первый - о достоверности самого источника в виде некой газеты Al Naba, об официальном статусе которой в качестве пресс-службы ИГИЛ нам ничего не известно.

Второй - об информационной политике самого ИГИЛ, в подобных случаях, которое не раз брало на себя ответственность за совершение разного рода терактов, что и не подтверждалось никакими достоверными фактами вроде видео-заявлений их организаторов, и опровергалось силовиками соответствующих стран. Лента.ру как рупор, видимо, другой "башни" силовиков, которая продолжает отрицать версию теракта, сегодня в этой связи остроумно напоминает: "Приписывать себе теракты боевики пытаются не только в России, но и по всему миру. Так, в минувшем июле 29-летний Фейсал Хусейн открыл стрельбу в канадском Торонто, ранил 14 человек, одна из пострадавших позже скончалась в больнице. Версию о причастности к произошедшему ИГ почти сразу опровергла канадская полиция — у Хусейна оказались проблемы с психикой. Такие же проблемы были и у 64-летнего Стивена Пэддока, который осенью 2017 года открыл стрельбу по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе: его жертвами стали 59 человек, ранения получили около 500. И снова террористы из ИГ пытались приписать эту трагедию своей организации. Бесконечные ложные заявления ИГ породили в интернете многочисленные шутки. Например о том, что ИГ взяло на себя ответственность за строительство «Зенит-Арены». Позднее появлялись фейковые заявления, в которых джихадисты якобы признавались в похищении свинины из мясной лавки и ограблении алкогольного универмага".

Но главный вопрос вызывает нестыковка в логике, которой авторы расследования пытаются объяснить запоздалый характер заявления ИГИЛ: "Свое долгое молчание исламисты "объяснили соображениями безопасности тех, кто устроил теракт". Однако это спорное заявление. Ведь спецслужбы итак уже с 31-го декабря начали отрабатывать местных экстремистов, и подобная пауза никак бы не повлияла на "безопасность" всей ячейки. Вероятнее всего в ИГИЛ первое время молчали, потому что изначальный план с серией терактов был сильно нарушен. Всей информацией в группировке не обладали: после преждевременного взрыва в квартире остальные боевики залегли на дно. Однако затем весьма удачно для радикалов пауза затянулась и со стороны российского следствия, уверяющего, что это был взрыв газа. Это только играло на руку исламистам. Оставалось выбрать день для громкого заявления".

На самом деле, если доверять версии "Базы", то из нее следует одна простая вещь - ИГИЛ, взявшее насебя ответственность за этот взрыв, или те, кто это сделали от ее имени, просто не владели информацией о том, что произошло в Магнитогорске. Ведь иначе бы они знали, что его организаторы были ликвидированы в маршрутке больше двух недель назад. Ну и, опять же, не предоставлено никаких доказательств в виде видео-обращения с присягой ИГ, как делается их сторонниками в таких случаях, которое сегодня элементарно можно снять на телефон и отослать соответствующему контакту.

Итого, нам не предоставлены убедительные доказательства ни организации теракта указанными в статье лицами, ни их связи с ИГИЛ. А потому, в сухом остатке факт остается только один - пока одна часть силовиков и обслуживающих их пропагандистов, пытается замолчать версию о теракте, другая часть силовиков и пропагандистов ее всячески раздувает. К последним охотно присоединились оппозиционные блогеры и некоторые политики, воспользовавшиеся поводом обвинить власть в сокрытии правды.

Но, возникает вопрос - а зачем это власти? Когда это власть чекистов боялась заявлять о терактах и кого-то в них обвинять, тем более, "исламистов"? Ведь это всегда было ее коньком и сегодня, в условиях падения ее рейтинга из-за непопулярных социальных мер, такая новость была бы для нее очень, кстати. Значит, должна быть весомая причина для такого отрицания. И тут можно предположить одно из двух - либо власти придерживают эту версию, чтобы разыграть магнитогорскую карту по полной в нужный момент, либо на наших глазах разворачивается начало войны внутри силовых структур, логика, участники и цели которой станут ясны по мере ее дальнейшего развития...