Госдума собирается пересмотреть оценку советской оккупации Афганистана

Нижняя палата российского парламента одобрила проект заявления и постановления, оправдывающего ввод советских войск в Афганистан. Само заявление планируется принять в канун 30-летия вывода войск из Афганистана — 15 февраля 2019 года, сообщил председатель парламентского Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, говорится на сайте Госдумы.

«Надо однозначно заявить, что Государственная Дума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года», — подчеркнул Николай Харитонов, добавив, что решение о вводе советских войск в Афганистан принималось в «полном соответствии с нормами международного права».

Напомним, что ввод советских войск в Афганистан был осужден еще советским парламентом. В декабре 1989 года Совет народных депутатов СССР принял постановление, в котором говорилось, что решение ввести войска в Афганистан «заслуживает морального и политического осуждения». Но теперь, уже в российской Госдуме решили пересмотреть оценку войны и подготовили проекты заявления и постановления о «несправедливости» этого документа.

Харитонов, представивший проекты, рассказал РБК, что депутаты одобрили его на круглом столе в малом зале Госдумы с участием представителей всех фракций. Теперь документ будет подготовлен для голосования в Госдуме. «Мы, как правопреемники Советского Союза, должны поставить точку в этом, что это исторически было оправданно, что оказали содействие по просьбе руководства Афганистана того времени», — отметил Харитонов.

В апреле глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обратился к президенту России с предложением «подвести политический итог» советской операции в Афганистане, и тот дал добро. «И мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть даны. Я согласен с вами полностью», — сказал тогда Владимир Путин.

Ранее куратор патриотической платформы партии «Единая Россия», инициировавшей пересмотр, депутат Дмитрий Саблин сокрушался, что «афганская война стала осуждаемой как ошибочная, было создано и поддерживается представление о ней, как о “советском Вьетнаме”, либералы называли и называют ее бессмысленной и даже преступной».

Другими словами, теперь депутаты считают, что афганская война не должна осуждаться как ошибочная, она была наполнена смыслом, и конечно же не в не было ничего преступного.

Было бы странно, если бы в эпоху дикого милитаризма и участия РФ в войнах на Донбассе и в Сирии, а возможно и в конфликтах в Ливии и ЦАР, отношение к афганской войне оставалось бы прежним. В самом деле, что тут такого, в этой афганской кампании, если даже в Ливии есть уже российские военные? Более того, пересмотр афганской кампании в таком случае совершенно необходим, особенно когда есть перспектива возвращения в этот самый Афганистан.

Но если отвлечься от патриотически-милитаристкого угара и посмотреть на войну хотя бы глазами советских граждан 1989 года (отношение мусульман и так понятно), то что им пересматривать? Афганская война длилась десятилетие и унесла жизни по официальным оценкам 14 000 советских солдат. Сколько было убито афганцев, включая мирных жителей, до сих пор никто не знает. Распространение наркотрафика, бегство миллионов беженцев и постоянно растущая дестабилизация региона Центральной Азии — это другие следствия той войны.