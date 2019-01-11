Взрыв в Магнитогорске: шиитский след или обычная ахинея?

В ситуации, когда веры официальным версиям в отношении резонансных событий нет ни у кого, буйным цветом расцветают различные конспирологии и спекуляции.

Именно это происходит вокруг событий в Магнитогорске, внятного объяснения которым российские власти и их силовики так и не предоставили. За них, однако, это стали делать надувающие щеки "эксперты" и "инсайдеры", козыряющие своим доступом к хорошо информированным источникам "на самых верхах". В их числе и раскрученный, хотя точнее было бы сказать, надутый телеграм-канал "Незыгарь", обычно выдающий слухи, собранные в интернете, за ценный "инсайд".

"Предварительная рабочая версия следствия - террористы могли представлять одну из шиитских экстремистских групп. До событий в Магнитогорске, на территории России данная экстремистская угроза не фиксировалась. Возможно, что мы имеем дело с новой угрозой. Одной из наиболее известных террористических организаций Таджикистана, близких к шиитам является Партия исламского возрождения Таджикистана. По данным силовиков Таджикистана, активисты этой организации имеют политические связи и финансовую зависимость от шиитских кругов Ирана. Они проходят обучение в специальных религиозных школах Исламской Республики Иран. Руководители ПИВ стали последователями мазхаба и приняли мазхаб шиитского толка", - сообщил "НЕЗЫГАРЬ".

То, что российские спецслужбы, как вариант с подачи своих таджикских коллег, рано или поздно могут использовать в качестве груши для битья давно демонизируемую ими Партию Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ) - совершенно неудивительно. А вот то, что к этому уже попытаются подвести "шиитский" и даже "иранский" след - это что-то новенькое. Дальше - больше:

"Возникает новая системная проблема - специалистов по шиитским боевым экстремистким группировкам у нас по пальцам пересчитать, требуется время для противодействия угрозе. С шиитским терроризмом имеют опыт борьбы силовики Таджикистана, Азербайджана и Израиля. ...если это была операция проиранских сил, то они могли ее упаковать как недружественный акт Саудидов и американцев против России с целью не допустить сделку Москвы с Америкой по Ирану", - рассуждает "Незыгарь" (именно так - про "Саудидов", а не Саудитов).

Здесь, конечно, мы могли бы позлорадствовать над российскими силовиками, которые наплевав на исторически суннитских характер российского мусульманского сообщества, уже несколько лет воюют в Сирии против ее суннитского большинства, чтобы сохранить власть над ним крайне-шиитского алавитского режима при поддержке шиитско-фундаменталистского Ирана. Чтобы в итоге придти к выводам о том, что след тех, кто взрывает российских граждан в их домах, ведет в последний.

Если бы не одно но. Подобные версии, будь то обвинение в теракте (до сих пор неочевидном) суннитской ПИВТ, или "шиитских экстремистов", как и попытка связать первых со вторыми - явно взяты с потолка. А это значит, что при всей нашей "любви" к шиитским небратьям, включаться в спекуляции на эту тему, дело неблагодарное. Ведь сегодня в очередном реальном или липовом теракте виновными без всяких доказательств объявят "шиитов из ПИВТ", а завтра - каких-нибудь "русских мусульман из Моссада", как это делали в сталинском СССР, "разоблачая" самые нелепые "право-левые уклоны", "троцкистско-бухаринские заговоры" и т.д.

К тому же, обращает на себя внимание ненавязчивая реклама "специалистов по борьбе с шиитским терроризмом из Израиля", лоббистов и идейных (этнических ?) поклонников которого хватает не только в российских "экспертных" и журналистских кругах, но и внутри силовых структур и власти. С другой стороны, видимо, сам "Незыгарь" понял, что его вброс выглядит слишком одиозно, и чтобы сгладить эту одиозность, озвучил и альтернативную версию:

"1) если кто-то организовывал это «под Иран», то цель совершенно ясная: вовлечь Россию в глобальную коалицию Трампа против Ирана, которая формируется в эти дни и часы;

2) если это была операция проиранских сил, то они могли ее упаковать как недружественный акт Саудидов и американцев против России с целью не допустить сделку Москвы с Америкой по Ирану.

И лишь оперативная и высококлассная работа ребят из ФСБ сорвала планы «заговорщиков». Поэтому никто и не взял на себя «легендирование взрыва». Организаторы затаились и молчат".

Вот такая вот конспирология, вдвойне нелепая, если учесть, что ни в какие "эти дни и часы" коалиция Трампа против Ирана уже давно не формируется, а ту, что могла сформироваться до Трампа в виде коалиции арабских монархий и Турции, он разрушил в ходе своего первого же визита на Ближний Восток, спровоцировав конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ с Катаром, а потом - ими уже и с Турцией. Сейчас же американская политика на Ближнем Востоке переживает такой хаос, что о построении каких-то глобальных коалиций говорить просто не приходится.

В общем, как говорил один испанский художник, "сон разума рождает чудовищ". Что и видно на примере как таких "источников в спецслужбах", так и "властителей дум", которые тиражируют порожденные теми мифы.