Как "защитники России" убивают ее граждан

История с убийством молодой женщины ее попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar, оказалась в последние недели в центре внимания миллионов россиян, и достаточно поучительна во многих отношениях.

Сервис BlaBlaCar позволяет регистрирующимся в нем людям находить либо попутное транспортное средство, либо попутчиков, и таким образом экономить или на дороге, или на бензине. Так решила сэкономить и 29-летняя управляющая двумя московскими ресторанами сети Burger King Ирина Ахматова, ехавшая на автомобиле Audi в Тулу. Она собиралась взять двух попутчиков, включая одного мужчину, каждый из которых должен был заплатить ей за дорогу 700 рублей. Но в итоге попутчица не объявилась, а объявился мужчина, не соответствующий фотографии и данным, заявленным им в сервисе BlaBlaCar. Он-то по дороге и решил ограбить и убить женщину, выкинул ее тело, но через несколько дней был задержан и во всем признался.

Подобные истории каждый раз иллюстрируют мудрость Шариата - законоуложения Господа миров. Нет, мы ни в коем случае не хотим сказать, что эта или другие подобные женщины, проявившие халатность или доверчивость в отношении незнакомых мужчин, заслужили быть из-за этого убитыми, изнасилованными и т.д. Те, кто совершают подобные злодеяния, являются преступниками, вне зависимости от поведения и внешнего вида их жертв, которые ни в коем случае не являются смягчающими для них факторами. Но высшая мудрость как раз и заключается в том, чтобы оградить от подобных негодяев и их зла, в том числе, и женщин, которым Шариат предписывает не оставаться наедине с незнакомыми мужчинами (впрочем, как и наоборот).

Понятно, что бывают вынужденные обстоятельства, например, угрозы жизни, и безопасности, когда из этого правила возможны исключения. Но в данном случае все обстояло ровно наоборот - женщина изначально рисковала своей жизнью, чтобы сэкономить деньги на бензине. И особенно, после того, как взяла незнакомого мужчину попутчиком, несмотря на отсутствие второй попутчицы и его несоответствие фотографии, которая была зарегистрирована в сервисе.

Но не менее поучительна в данном случае и личность убийцы. 39-летний Виталий Чикирев (на фото) оказался не только насильником-рецидивистом, но и по совместительству профессиональным "защитником России". Служащий в отряде спецназа "Скиф", а позже в московском ОМОНе, он неоднократно выезжал в "командировки" в Чечню. А кроме того, является членом организации "Боевое братство", которая активно борется с многочисленными "врагами России", за "русский мир" и т.д.

Общеизвестно, что счет подобным случаям, когда ветераны боевых действий в Чечне, на Донбассе, в Сирии, вернувшись на родину, совершали кровавые, изуверские преступления, в том числе, в отношении женщин и детей (иногда и своих), уже идет на десятки. Не менее показательны случаи "сноса крыши" у их диванных единомышленников, как это произошло в Керчи с Владиславом Росялковым, расстрелявшим несколько десятков своих соучеников в колледжу.

То есть, мы имеем дело с целой категорией людей (?), которые проявив свои садистские наклонности там, где им позволяется безнаказанно убивать, пытать, насиловать и т.д., войдя в раж, потом начинают делать то же со своими соотечественниками, земляками, а иногда и близкими.

Тем не менее, эту категорию никто угрозой общественной безопасности не объявляет. Никто не ставит их на профилактический учет, не контролирует их передвижение, не допрашивает их в аэропортах и т.д. Все это их коллеги, некоторые из которых сами явно пополнят их ряды (а иные уже сделали это, находясь на службе и благодаря ей) делают в отношении мирных мусульман или других граждан, всего лишь высказавших свое критическое отношение к властям где-нибудь в интернете.