Начался суд над "бандой ФСБ" в Тюмени

Как бы то ни было, в итоге под следствием оказались четыре члена организованной преступной группировки (ОПГ) — лейтенант ФСБ Алексей Коротков, прапорщик ФСБ Евгений Гладких, бывший тренер ФСБ по самбо (по другим данным — дзюдо) Александр Кобылин и безработный Сергей Синяков. Как считают следователи, в 2008 году 24-летний оперативник ФСБ Коротков примкнул к ОПГ, которую создали его начальник, снайпер Сергей Гилев и Евгений Гладких.

У сотрудников ведомства родилась идея зарабатывать при помощи силовых акций — обстрела фирм и запугивания коммерсантов. Свои действия чекисты решили маскировать под выходки агрессивных конкурентов. По замыслу членов ОПГ, запуганным бизнесменам они могли бы предлагать «крышу» и получать за нее деньги. Чуть позже к группировке примкнул сотрудник тюменского МВД — полицейский Сергей Зозуля.

Сергей Зозуля

Изображение: скриншот страницы Interpol.ru

Кровавая жатва

По данным следствия, свое первое преступление «банда ФСБ» совершила в декабре 2008 года. Проводя следственные действия в офисе компании «Тюмень Водоканал», чекисты узнали, что в одном из кабинетов находится сейф с 2,6 миллиона рублей, а само помещение не оборудовано сигнализацией. Ночью члены ОПГ залезли в офис и вынесли оттуда сейф, позже вскрыв его в лесу. Правда, вместо миллионов добычей похитителей стали лишь скромные пять тысяч рублей.

Вскоре группировка пошла на следующее дело. Полицейский Зозуля, проводя обыск в коттедже богатого предпринимателя в деревне Решеты, выяснил, что там хранится много денег и ювелирных украшений, о чем и сообщил подельникам. Ночью 30 декабря чекисты Коротков, Гладких и Гилев в масках, вооружившись пистолетом и ружьем, ворвались в дом. Хозяин коттеджа в это время спал на втором этаже. Налетчики избили его, связали скотчем и потребовали деньги, но отдавать их бизнесмен отказался. Тогда чекисты сами провели «обыск» — и нашли 200 тысяч рублей, золотые браслеты, кольца и часы. Потом они посадили хозяина в его же Mercedes, вывезли в лес и застрелили, а машину бросили на трассе.

Как пишет портал E1.ru, следующее убийство «банда ФСБ» совершила в 2010 году. К Алексею Короткову за помощью обратился тюменский нефтяник, который хотел за взятку в 600 тысяч рублей прекратить уголовное дело о налоговых преступлениях. Коротков взял деньги и пообещал все устроить — но банально «кинул» бизнесмена, а деньги разделил пополам с Сергеем Гилевым.

Когда нефтяник понял, что его обманули, он потребовал вернуть деньги. Тогда чекисты пошли на инсценировку. Они нашли мигранта, одели его в деловой костюм, засунули в багажник и вывезли в лес. Там они рассказали нефтянику, что человек в багажнике — посредник, присвоивший его деньги. После этого гастарбайтера, который даже не понял, что происходит, застрелили из двустволки.

В апреле 2011 года чекисты вновь разыграли свой страшный спектакль. Коротков купил новый телефон с SIM-картой и отправил смс знакомому бизнесмену с угрозами и требованием миллиона долларов. Тогда шокированный коммерсант обратился к чекистам за помощью, и те согласились помочь за процент от требуемой суммы. Они вновь нашли в Тюмени мигранта, которого решили выдать за вымогателя. Обманом они заманили его в лес и там задушили, после чего подкинули погибшему тот самый телефон, с которого отправляли смс с угрозами. Труп для отчета показали бизнесмену.

Смертельный полигон

За два месяца 2015 года Коротков и Гладких убили двоих таксистов — Холмуродова и Чашникова. При последнем преступлении присутствовал и бывший тренер ФСБ по самбо Александр Кобылин, примкнувший к «банде ФСБ» в том же году. С обоими таксистами расправились ради машин: после убийства Холмуродова чекистам досталась его Daewoo Nexia, которую они планировали использовать при новых преступлениях. Но автомобиль вскоре сломался, и тогда бандиты расправились с Чашниковым ради его Ford Focus. С угонами убийцы попросту не хотели связываться.

Закиржон Холмуродов

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюмени

Очевидно, члены группировки планировали еще долго продолжать свои темные дела. В декабре 2016 года в Ялуторовске (Тюменская область) они похитили очередного мигранта. Жертву отвезли в лес, раздели, привязали к дереву, поиздевались, а потом расстреляли. После этого в Тюмени заговорили о ксенофобских мотивах убийц. Но, скорее всего, это была лишь маскировка. Судя по материалам дела, на похищенном мигранте чекисты...тестировали патроны.