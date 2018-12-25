Молиться на трофеях от былых побед

Несколько месяцев назад мы уже сообщали о планах Кремля построить гигантский "Главный храм вооруженных сил России".

Вооруженные силы номинально светского государства, по конституции которого все религиозные объединения отделены от государства и равны между собой. В которых помимо православных служат (к сожалению) и военнослужащие - мусульмане, а также буддисты, христиане-протестанты, последователи других религий. Но храм, разумеется, православный, так как конституция в этой стране не стоит ничего, а РПЦ уже давно превращена в государственную церковь.

Впрочем, то, чему можно было возмущаться как демонстративному возвышению одной конфессии над другими вопреки декларируемым самим государством принципам, закономерно превратилось в фарс. Так, министр обороны Сергей Шойгу вчера заявил: "...нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма ".

Шел 2018-й год... После завершения Второй мировой войны прошло уже 73 года. Уже почти не осталось в живых ее ветеранов, вместо которых все чаще встречаются клоуны-самозванцы, нацепляющие на себя непонятно откуда взявшиеся у них ордена и медали или их подделки. И к этому моменту побежденная в войне, разделенная на две части и оккупированная Германия сумела воссоединиться и создать первую экономику Европы и третью экономику мира, не обладая залежами природных ресурсов почти всей таблицы Менделеева, которая есть у России. По всем основным параметрам - состоянию окружающей среды, медицины, социальной защищенности и продолжительности жизни Германия, у которой, между прочим, после войны в СССР вывезли почти всю ее промышленность, а ее пленные восстанавливали многие советские города, сегодня является одной из ведущих стран Первого мира. В которой и думать уже забыли о войнах прошлого, а о самой России узнают исключительно из новостей, рассказывающих о тех войнах, что она продолжает вести сейчас (открытых, гибридных, кибернетических, химатаках и т.д.), и санкциях, которые против нее из-за этого вводят.

Россия такими достижениями, мягко говоря, похвастаться не может. Впрочем, будем справедливы - есть немало позиций, по которым она в современном мире удерживает первое место:

- по абсолютной убыли населения среди невоюющих стран;

- по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы;

- по продаже поддельных лекарств;

- потреблению героина (21% мирового производства);

- по количеству авиакатастроф (в 13 раз больше среднемирового уровня).

А также одно из первых мест по темпам распространения ВИЧ, количеству убитых журналистов и прочим "выдающимся достижениям".

Что остается в таком положении? Действительно, только и культивировать, что победу 73-летней давности. Не считая мелочей вроде отжатия куска территории у когда-то братского народа в сложный для него момент или бомбежек сирийских детей, с другими достижениями пока сложновато. А будет, наверное, еще сложней, учитывая, что цены на нефть в последние дни рухнули до 47 долларов за баррель при том, что в бюджете России (профицит которого, по словам Путина, вынуждает ее руководство повышать налоги) заложена цена 70 долларов за баррель.

В таких условиях, действительно, только и остается, что строить помпезные милитаристские храмы, заливая в них трофеи былых побед.