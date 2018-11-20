Что случилось с демографией РФ? Она утонула

Когда американский ведущий Ларри Кинг спросил "национального лидера" России, что случилось с подводной лодкой "Курск", в которой мучительную смерть приняли 118 его военнослужащих, он цинично ответил:

По итогам путинского правления то же можно уже сказать о многих сферах жизни этой несчастной и несущей несчастья другим страны. В частности, о ее демографии, переломом катастрофических тенденций в которой провластные пропагандисты кичились еще несколько лет назад.

Весьма удручающие для тех, кому стоило бы заботиться о ее благе, данные по демографии стали известны еще в начале 2018 года. Однако сейчас о них заговорили уже не в откровенно оппозиционных кругах, а в околокремлевских СМИ, которым иногда позволяется выпуск пара в отношениии к власти. Так, несколько дней назад в "Московском комсомольце" была опубликована статья с говорящим названием "Россия вымирает: власти назвали неожиданную причину демографического кризиса".

Название в его второй части действительности не соответствует - разумеется, такую причину власти не назвали, ибо это означало бы признание полной несостоятельности их политики. Не назвал ее, впрочем, и автор статьи, но обо всем по порядку. Сначала общие сведения:

"За январь–август 2018 года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила, по данным Росстата, 169,1 тыс. человек, и это уже значительно больше, чем за весь 2017 год (135,8 тыс. человек). Однако печальная особенность нынешней ситуации даже не в этом — в конце концов, у нас естественный прирост населения фиксировался в 2010-е только три года: в 2013 году — на 24 тыс., в 2014-м — на 30,3 тыс., в 2015-м — на 32 тыс. человек (такие данные приводятся в Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2024 года, утвержденных осенью этого года).

Особенность в том, что с нынешнего, 2018 года у нас даже миграционный прирост населения не будет компенсировать его естественную убыль. По итогам января–августа текущего года миграционный прирост составил 84,4 тыс. человек. В результате абсолютное снижение численности населения России составило в этот период уже 84,7 тыс. человек (169,1 тыс. минус 84,4 тыс.).

Повторюсь: такого давно не было, чтобы население России уменьшалось абсолютно. Дожили…"

Далее автор вступает в заочную полемику с оголтелыми кремлевскими пропагандистами, которые объясняют такие результаты последствиями 90-х годов, на противостоянии которым как эпохе бардака, беспредела, нищеты и упадка себя позиционирует нынешний режим, в реальности рожденный именно из этих 90-х и являющийся их кровью от крови и плотью от плоти. Он правильно указывает на то, что такое объяснение аннулирует их же пропагандистский аргумент - ведь в тучные путинские годы они как раз щеголяли тем, что им удалось справиться с последствиями 90-х: "Давайте задумаемся, как так получается, что пресловутые 90-е не оказывали негативного влияния на демографию в стране в 2013–2015 годах, когда, как уже отмечалось выше, фиксировался естественный прирост населения, а потом вдруг начали плохо влиять?"

После чего автор открывает секрет Полишинеля - оказывается, за последние годы, на которые пришелся новый демографический провал, уровень благосостояния российского населения ощутимо снизился: "В период 2014–2017 годов реальные располагаемые денежные доходы населения, по данным Росстата, снизились нарастающим итогом примерно на 11%. В первой половине 2018 года показалось было, что наконец-то эта негативная тенденция поменялась, но в августе 2018 года Росстат вновь зафиксировал снижение реальных доходов — на 0,9% в годовом выражении, а в сентябре падение ускорилось до 1,5%."

На большее смелости у автора не хватило и он пустился в причитания в духе "как же так", "да что же это такое", "доколе" и т.д., но и на том спасибо - по крайней мере этому околокремлевскому СМИ (его бессменный хозяин и главред Павел Гусев, кстати, поднявшийся в 90-е, обслуживая тогдашнюю власть, как и сами Путин, Золотов и т.д.) удалось привлечь внимание к самой проблеме.

Мы же напомним о том, что еще в 2016 году в статье "Новый бюджет России: пушки вместо масла" писали о том, как правящий режим урезает расходы на поддержку своего населения и необходимых для него сфер жизнедеятельности, чтобы увеличить их на свои военные авантюры.

Сюда же надо прибавить и последствия санкций, которые, напомним, тоже были введены против России в ответ на агрессивные действия ее режима на внешнеполитической арене, включая захват территорий чужих государств, но легли на плечи рядовых россиян (точнее, были переложены на них этим режимом).

Сегодня представители этого режима в лице его депутатов, министров и т.д. все чаще позволяют себе откровенность, заявляя о том, что власти не просят своих подданных рожать детей или что это не государство должно народу, а народ государству и т.п.

Ну, а чему же удивляться, дорогие россияне? В марте 2011 года подростки сирийского Дераа вышли на демонстрацию с антиасадовскими лозунгами, примерно как сейчас российские подростки устраивают флешмобы "Путин - вор". В ответ на это 18 этих подростков запытали насмерть в полицейском участке, а когда туда пришли их отцы, им сказали: идите отсюда, нарожаете новых, а если не можете, приведите ваших жен, мы поможем.

В ответ люди восстали. И именно на подавление этого восстания были брошены российские войска, а вместе с ними и пенсии, пособии, инвестиции в социальную сферу россиян. И результатом, в том числе, и этого стала не только быстрая смерть тысяч сирийцев, но и, как видно, медленная смерть самих россиян, поддержавших эту политику или не осмелившихся против нее выступить.