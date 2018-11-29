"Вич-наш!" или впечатляющие достижения путинизма

Успехи России под руководством ее национального лидера в последнее время поистине впечатляют.

Не так давно мы писали о провале в демографии страны, который были вынуждены писать даже околокремлевские СМИ - и это после всех разговоров о переломе демографического кризиса, росте рождаемости, материнском капитале и т.п.

Сегодня мировые и российские СМИ взорвались новостью о том, что Россия обогнала и оставила далеко сзади себя остальную Европу. По качеству медицины и экологии? По продолжительности жизни? По безопасности граждан? По числу признанных мировых университетов? Разумеется, нет - по количеству заболеваний ВИЧ (вирусом иммунодефицита человека).

Согласно обнародованным данным Всемирной Организации Здравоохранения, из 160 тысяч человек, заразившихся ВИЧ в странах европейского континента, 104 тысячи проживают в России. То есть, духовно-скрепная и традиционно-ценностная встающая с колен "Святая Русь" превосходит по числу зараженных ВИЧ все страны "Евро-Содома" и "Гейропы" вместе взятые, на которые приходится только 30 тысяч зараженных (и еще порядка 30 тысяч на страны Восточной Европы).

На данный момент частота заражений в России составляет 71 случай на 100 тысяч человек. В "Гейропе" и "Евро-Содоме" (странах Западной Европы) - это в среднем 6,4 человека на 100 тысяч. Но даже и в соседних Украине и Беларуси дела обстоят хоть и значительно хуже, чем на Западе, но значительно лучше, чем в РФ - 37 и 26,1 зараженных на 100 тысяч человек соответственно.

Но откуда же берется основная масса этих зараженных? Может быть, это результаты врачебных ошибок при переливании крови или небрежности при косметических операциях вроде нанесения татуировок? Нет, 59% - это наглядный результат укрепления традиционных семейных ценностей альянсом чекистов и попов РПЦ МП, то есть, беспорядочных и незащищенных половых связей. И еще 30% туда же - использование многоразовых шприцов при инъекциях наркотиков.

То есть, духовность в путинской России так и прет. Как и демография, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, забота об окружающей среде.

Зато Крым и Сирия наш. Ну и ВИЧ теперь тоже.