Силовики выдвинули условия выдачи тела убитого Ибрагима Алиева

В Ингушетии силовики неофициально согласились выдать родным тело убитого после задержания Ибрагима Алиева, при условии, что похороны пройдут тайно. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на брата Алиева.

Ранее мы сообщали, что силовики отказались выдать тело Ибрагима Алиева его родным для захоронения. Ингушский омбудсмен обратился в связи с этим в ФСБ, но его обращение осталось без ответа.

Напомним, утром 8 июня силовики устроили обыск в доме Ибрагима Алиева, избили его и увезли в неизвестном направлении. Родственники утверждали, что гранату и самодельную бомбу Алиеву подбросили. Спустя пять дней силовики заявили родным Алиева, то он был убит якобы при попытке сбежать. Брат Ибрагима Башир Алиев также задержан и находится в изоляторе.

Семья Ибрагима Алиева за 20 дней не смогла добиться выдачи его тела для захоронения. Теперь силовики выдвинули его родственникам условия выдачи, сообщил брат убитого Султан Алиев.

По словам Султана 28 июня он отправил письмо на имя президента России. «Ибрагим был убит 8 июня. Завтра будет 20 дней, как его тело находится непонятно где и до сих пор не предано земле. Я в отчаянии. Сегодня [28 июня] отправил письмо Путину – это единственный адрес, куда я еще не обращался с просьбой помочь решить эту проблему – чтобы нам выдали тело брата для захоронения. Наверное, нет в Ингушетии организации, куда бы я не обращался с просьбой помочь нашему горю – похоронить брата по нашему обычаю», - сказал мужчина.

Силовики предложили Алиеву разрешить вопрос, выставив условия, которые, на его взгляд, неприемлемы для мусульманина.

«Я не знаю этих людей, которых я встретил в одном из кабинетов уполномоченного по правам человека, знаю, что они были из Совбеза. Один из них сказал, что силовики согласны отдать тело Ибрагима при условии, что все процедуры, предшествующие захоронению, мулла должен провести на кладбище. После этого он должен совершить обряд захоронения в присутствии только родных, без посторонних», - рассказал Султан Алиев.

По словам Алиева, вечером к нему приехали другие люди, которые не представились. Они повторили на ингушском языке условия выдачи и захоронения тела его брата.

Руководитель правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов считает действия силовиков кощунством. .

«Парня забрали силовики без предъявления каких-либо обвинений, убили при невыясненных обстоятельствах и только через пять дней родным сообщили о том, что его нет в живых. На мой взгляд, то, что силовики не выдают тела, говорит о том, что виновные в убийстве парня хотят скрыть следы своего преступления. Они лишают родственников Ибрагима Алиева возможности провести медицинскую экспертизу. И как юрист, и как просто человек, я не могу оправдать подобные действия силовиков. Как это можно втихаря похоронить человека?» - возмутился правозащитник.