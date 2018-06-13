В Ингушетии силовики похитили местного жителя

В Ингушетии силовиками был похищен местный житель Ибрагим Алиев, об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на его родственника. Султан Алиев обратился с открытым обращением к руководству республики, органов и правозащитникам с просьбой выяснить судьбу своего родственника, задержанного силовиками8 июня.

Тексте открытого письма, в частности, Алиев отмечает, что в дом его двоюродного брата Ибрагима Алиева приехали на военной технике сотрудники спецслужб и, проведя обыск, якобы обнаружили самодельное взрывное устройство и гранату. Жестоко избив его, силовики ФСБ забрали Ибрагима Алиева с собой.

Султан Алиев заявляет, что силовики хотели забрать жену Ибрагима, которая находилась на последних сроках беременности пятым ребенком. «Затем силовики стали уезжать, выгнали сноху на улицу, сказали, чтобы она не появлялась в доме, и опечатали его. Но после этого, в течение суток, соседи видели, что в доме остались силовики», - подчеркивает Султан Алиев.

«На сегодняшний день нам неизвестно место нахождения Ибрагима, задержанного сотрудниками УФСБ России по РИ и увезенного сразу после обыска, что является признаком совершенного преступления, похищения человека, ответственность за которое предусмотрена ст. 126 УК РФ. На основании изложенного, прошу вас, незамедлительно принять все меры для установления местонахождении Алиева Ибрагима Юсуповича, 1988 г.р., обеспечения соблюдения его прав и законных интересов», - говорится в обращении Султана Алиева.