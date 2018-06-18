В Ингушетии силовики не выдают тело убитого ими местного жителя

В Ингушетии силовики не выдают родственникам труп убитого Алиева Ибрагима. Напомним, страшная история с избиением, похищением и в итоге убийством якобы при попытки побега произошла в республике в начале июня.

8 июня в Ингушетии силовики после обыска похитили Ибрагима Алиева, об этом рассказал его родственник Султан Алиев. Он сообщил, что в дом его двоюродного брата Ибрагима Алиева приехали 40-50 силовиков на военной технике и, проведя обыск, якобы обнаружили самодельное взрывное устройство и гранату. Жестоко избив Ибрагима, силовики ФСБ забрали его с собой на машине без номеров. Все «обнаруженные» предметы, как заявил Ибрагим Алиев и его супруга, были им подброшены, и они их видели впервые.

О местонахождении Ибрагима родственники ничего не знали и заявили о его похищении.

Версия смерти Ибрагима Алиева, на которой настаивали силовики, стала известна его родным на встрече с главой республики Юнус-Беком Евкуровым и силовиками 12 июня. Ибрагим был убит якобы после того, как накинулся на одного из силовиков с ножницами со словами «Аллаху Акбар».

Супруга Ибрагима Алиева находится на последних сроках беременности пятым ребенком. В ходе обыска силовики наводили на нее оружие, выгнали на улицу и не пускали к блокированным в доме четверым детям.

Теперь силовики не выдают ей тело мужа. По мнению родственников убитого, это делается намеренно, чтобы скрыть следы пыток на его теле.

В связи с этим она написала открытое обращение, в частности к В.Путину, генпрокурору Ю.Чайке, председателю СК РФ Бастрыкину, директору ФСБ Бортникову и правозащитникам. В тексте обращения она рассказывает об ужасах пережитого в тот день, о беспределе силовиков, об их наглом поведении и нарушении закона, за которое силовики явно чувствовали свою безнаказанность.

По мнению родственников, убийство силовиками Ибрагима Алиева прикрывается главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.