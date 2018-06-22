Кремль назвал химическое отравление сирийцев инсценировкой

Кремль заявил, что США и их союзники фабриковали доказательства, чтобы обвинить асадитский режим в применении химического оружия против гражданских лиц. В частности, командующий силами радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны России Игорь Кириллов заявил, что химическая атака в городе Хан Шейхун 4 апреля 2017 года была «провокацией, организованной сирийской гуманитарной организацией «Белые каски» и их спонсорами».

«Это первая химическая атака, которая была инсценирована», – утверждает Кириллов.

При этом эксперты ОЗХО доказали использование запрещенного отравляющего газа зарин в апреле 2017 года в Хан Шейхуне. Расследование доказало, что бомбы с химическим оружием были сброшены асадитским войсками.