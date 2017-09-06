ООН: химатаку на Хан Шейхун совершил Асад

Сегодня комиссия ООН по расследованию в отношении Сирии официально заявила о том, что химическая атака на подконтрольный повстанцам населенный пункт Хан Шейхун в апреле этого года была осуществлена силами режима Асада.

Доказательства этого факта зафиксированы множественными достоверными источниками, заявили члены комиссии.

Напомним, что представители режима, России и Ирана заявляли и заявляют, что применение химического оружия, убившего около сотни мирных жителей, было "провокацией", организованной то ли самими повстанцами, убившими своих земляков, включая детей, то ли некими злокозненными западными спецслужбами, которые таким образом хотели дискредитировать (!) Асада.

А министр обороны России Сергей Шойгу и вовсе говорил, что кадры с последствиями этой химатаки, обошедшие мировые СМИ, были постановочными.

В то же время, большинство адекватных наблюдателей, включая и дорожащих своей репутацией российских, изначально признавали, что это военное преступление было совершено силами режима Асада.