Шойгу: фильмы о химатаках в Сирии постановочные

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство фильмов о применении в Сирии химического оружия являются постановочными. Такое заявление он сделал во время правительственного часа в Совфеде.



«Одни утверждают бездоказательно, что это (химоружие) применяет власть Сирии, другие говорят, что это не власть. А мы дошли уже до того, что сегодня убеждены абсолютно, что большая часть фильмов и репортажей – постановочные, до этого были тоже постановочными», – заявил Шойгу.

Стоит напомнить, последнюю крупную химатаку, которую совершил асадитский режим в селении Хан Шейхун, Кремль также назвал постановочной. Эксперты тогда доказали, что пострадавшие были отравлены газом зарин. Вашингтон же выпустил около 50 ракет по военной базе Асада в ответ на произошедшее в Хан Шейхуне.

Однако, Кремль продолжает упорствовать в утверждении того, что химатаки в Сирии были постановочными.

В свое время представитель России в ООН Чуркин утверждал, что в Сирии детей специально посыпают пылью, чтобы выдать их за жертв войны. Однако, прошло не так много времени после этого заявления, как самого Чуркина посыпали землей в сырой могиле.