В Крыму силовики увозят и допрашивают девушек-крымских татарок

В Крыму отпустили задержанных российскими силовиками вчера городе в Старый Крым Юнуса Сейтумерова и его дочь Назифе Сейтумерову. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на общественного защитника Мустафу Сейдалиева.

«Дома у них был осмотр, а не обыск: ничего не переворачивали. Увезли ее (Назифе Сейтумерову) и отца (Юнуса Сейтумерова) принудительно в симферопольское РОВД. Там их допрашивали. Вопросы были разной тематики: чем занимаются, где работают, в какую мечеть ходят. Конкретных вопросов не было, никаких обвинений не предъявляли», – рассказал Сейдалиев.

Напомим, рано утром 18 июня российские силовики нагрянули в дом крымских татар в Старом Крыму. По информации Сейдалиева, после осмотра дома российские силовики увезли Юнуса Сейтумерова и его дочь Назифе Сейтумерову.

Кроме того, стало известно, что вчера силовики также увезли в отдел еще одну крымскую татарку. Жительницу села Журавки студентку одного из местных вузов Аметову Фериде вызвали на «беседу» в местный отдел МВД. Она поехала туда вместе со своим отцом.

В видеокомментарии девушка рассказала, что сотрудников интересовало, какие сайты она посещает, с кем и какую переписку она ведет, какую мечеть посещает и т.д. Также силовики сообщили, что у них есть информация, что якобы девушка планирует уехать в какую-то арабскую страну и порекомендовали ей узнать нормы Исламу у местного имама.