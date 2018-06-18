События

В Крыму задержали крымскую татарку за переписку с мужем

18 июня в 18:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Не успели крымские мусульмане отметить праздник Ураза-байрам, как уже сегодня силовики нагрянули с обыском в одну из семей крымских татар. Об этом сообщает инициативная группа «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook. 

Силовики  провели обыск в г. Старый Крым  ранним утром в доме Сейтумерова Юнуса. Вместе с ним в доме находились его жена и дети.

После обыска дочь Сейтумерова Юнуса силовики  увезли в отделение в Симферополь. По словам крымскотатарского активиста Мустафы Сейдалиева, поводом для задержания женщины послужила некая переписка  с мужем, которою нашли у нее в телефоне. Ее муж находится на материковой Украине.

Сейтумеров Юнус поехал вместе с дочерью.

Комментарии 0