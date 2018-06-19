Путинская Россия: шут не нарушил закон, назвав башкирского героя Салавата Юлаева бандитом

В шовинистском выступлении российского комика Руслана Белого Роскомнадзор не нашел нарушений законов об экстремизме и СМИ.

Напомним, в апреле этого года шут выступил в столице Башкортостана Уфе. В ходе своего выступления он издевался над башкирским языком, его особенностями и назвал национального героя и мученика башкир Салавата Юлаева бандитом.

Его шовинистский стендап вызвал волну негодования у башкирской общественности. Активисты потребовали от комика публичного извинения и обратились в Роскомнадзор проверить слова Белого на предмет экстремистских высказываний и ненависти по национальному признаку.

Герой-мусульманин Салават Юлаев в 18 веке поднял народ против гнета Екатерины II, поработившей народы Российской Империи.

Однако ждать от путинских ведомств типа Роскомнадзора объективной оценки не приходится.

Никчемные шуты развлекают, а ослепленная публика продолжает аплодировать.