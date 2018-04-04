Аккую: российский капкан для Турции

Вчера в Турции с большой помпой и при участии «дорогого друга» Владимира Путина был заложен фундамент первой в Турции атомной электростанции. Лицензию на строительство АЭС получила российская госкорпорация «Росатом», ему же будет принадлежать 51% от акций АЭС. Проект включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Станция должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов. Планируется, что первый энергоблок АЭС будет запущен в 2023 году.

О достоинствах АЭС в турецких СМИ сейчас пишется масса статей. Цитируются слова Эрдогана:

«Когда все четыре блока будут активированы, только АЭС «Аккую» сможет обеспечить 10% потребностей в электроэнергии в Турции, доведя наш энергетический портфель до более здорового уровня, который в настоящее время в значительной степени зависит от нефти, газа и угля».

Министр энергетики Турции Берат Албайрак сказал, что в дополнение к эффективной энергии АЭС является важной вехой для Турции в области энергетики и технологий.

Не менее важным выглядит и участие «дорогого друга». В этом контексте АЭС уже не только АЭС, но часть турецко-российского стратегического союзничества и партнерства, в которое столь отверженно верит большинство турецких комментаторов. Ильнур Чевик, ближайший советник Эрдогана и колумнист Sabah, разразился пафосной (в его духе) статьей, о том, что «Россия возникла как друг Турции в новом мире», выдавая такие перлы: «Турция, в свою очередь, помогла России стать миротворцем в Сирии, а не страной, которая помогает убийцам Башара Асада, убивающим сирийцев в нынешней гражданской войне».

Впрочем, справедливости ради, в Турции звучат голоса и гораздо более скептические, утверждающие, что Турция все больше и больше втягивается в капкан России. Об этом в частности пишет колумнист Hürriyet Барчин Йинанч.

Йинанч напоминает, что по данным Турецкой Ассамблеи экспортеров (TİM), в список 10 крупнейших стран, в которые Турция экспортирует товары, входят: Германия, Великобритания, Италия, Испания, США, Франция, Ирак, Голландия, Израиль и Бельгия.

Хотя Анкара и жалуется на «финансовые черные ящики» гюленистов (FETÖ) в Лондоне и осуждает бурение итальянским энергетическим гигантом ENI на берегах Кипра, все же Британия, Италия и Испания продолжают поддерживать относительно хорошие отношения с Турцией.

Однако с остальными семью странами в списке отношения остаются весьма напряженными. Лидеры большинства из этих стран часто критикуют президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в то время как Франция скорее всего присоединиться к списку «стран, которых будут трепать на еженедельной основе».

В идеале, замечает Йинанч, крупнейшие торговые партнеры страны должны быть ее соседями. Россия и Иран являются двумя крупнейшими соседями Турции, одна на севере и другой на востоке. На самом деле, язвительно напоминает автор, было бы совершенно неправильно предполагать, что с их военным присутствием в Сирии и политическим влиянием над Башаром Асадом Россия и Иран теперь не являются еще и южными соседями Турции.

Удивительно, что ни одна из этих стран не может быть замечена в списке топ-10 стран экспортеров, но благодаря своим энергетическим ресурсам они входят в топ-10 ведущих стран, из которых Турция импортирует продукты. Россия при этом почти всегда входит в тройку лидеров.

Россияне часто говорят, что они компенсируют, отправляя в Турцию миллионы туристов. Но, напоминают нам, как только отношения двух стран испортились после инцидента с российским самолетов в 2015 году, поток российских туристов был начисто отрезан, как будто выключили крана. Напротив, даже когда отношения между Анкарой и Берлином были особенно напряженными в прошлом году, в Турцию приехали более 3 миллионов немецких туристов. Представители туристического сектора прогнозируют рост числа туристов из стран Европы в 2018 году, а число туристов из Германии и России ожидается в этом году примерно одинаковым.

Но вершиной торгового дисбаланса между Россией и Турцией стал именно 3 апреля 2018 года, когда был заложен фундамент атомной электростанции Аккую. Станция уже стоит около 25 миллиардов долларов, и, по словам эксперта по энергетике Мехмета Огютчю, эта цифра, вероятно, будет расти. Огютчю также поставил под сомнение необходимость и смысл в строительстве большой новой атомной электростанции, когда международные тенденции в настоящее время отдают предпочтение более мелким станциям по меньшим ценам:

«В ядерной технологии у нас есть проект атомной электростанции Аккую. На протяжении десятилетий мы хотели иметь ядерную энергию, а западные страны не хотели делиться технологиями. Теперь мы делаем это благодаря россиянам. Это передовая технология, но…тенденции в технологиях меняются.

Уже нет тенденции к созданию крупномасштабной атомной электростанции, как хотят в Турции. Сейчас у нас есть реакторы меньшего размера, смоделированные на базе атомных подводных лодок - 300 или 400 мегаватт за 300 или 400 миллионов долларов. У нашего гиганта цена в 25 миллиардов долларов, которая, вероятно, возрастет.

Стоимость будет очень непомерно высокой - 13 центов за киловатт-час, тогда как стоимость солнечной энергии и ветров снижается до четырех или пяти центов.

Я выступаю за развитие ядерной энергетики как часть нашего энергетического баланса, но мы должны следовать тенденциям. То же самое с возобновляемыми источниками энергии. Нам не нужны 3000 квадратных метров, в которые будут размещены все эти панели. Если вы инвестируете сегодня, не зная технологических разработок в области ветра и солнца, вы получите устаревшие и дорогие технологии».

Но для правителей Турции, пишет Йинанч, размер имеет значение. Такая «большая страна», как Турция, не должна считать такую мелочь, как деньги. В конце концов, это отлично резонирует в публичных митингах с речами про «самый длинный мост», «самый большой аэропорт» и т.д. Однако, стоит ли эта вся мегаломания того, чтобы платить десятки миллиардов долларов за устаревший и экологически опасный проект «дорогому другу», который способен не колеблясь поставить своими санкциям страну на колени – вопрос остается открытым.