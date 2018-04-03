Эрдоган с «дорогим другом» Путиным заложат камень на новой АЭС

Путин прибыл в Турцию с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого намерен обсудить сирийский кризис с Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани.

В ходе своего визита Путин вместе с Эрдоганом примут участие в церемонии закладки фундамента атомной электростанции «Аккую». Об этом сообщает агентство «Анадолу».

В сообщении, размещенном на странице главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсети Twitter, говорится: «Я, вместе с дорогим другом Владимиром Путиным приму участие в закладке фундамента АЭС «Аккую». Инвестиции в этот грандиозный проект составят 20 млрд долларов. АЭС «Аккую» важна для Турции и будущего турецко-российских отношений», - написал Эрдоган.