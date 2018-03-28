Восточная Гута: за месяц Асад и Путин убили около 1500 людей

В Восточной Гуте лишь за месяц жертвами асадитских и путинских обстрелов стали 1433 мирных жителя, в том числе 291 ребенок и 223 женщины. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на сотрудников сил гражданской обороны Сирии. Подсчеты проводились за период с 19 февраля по 23 марта 2018.

Активисты сообщают и числе раненых в блокированной асадистким режимом Восточной Гуте. Так, за указанный период в регионе было ранено 3607 гражданских лиц, в том числе 975 детей и 790 женщин.

Активные бомбежки в Восточной Гуте начались 19 февраля. За 33 дня беспрерывных атак и обстрелов ВВС режима Башара Асада и ВКС России нанесли 3294 удара по пригороду Дамаска.

Районы, подконтрольные противникам Асада подвергались артиллерийским обстрелам 8070 раз. По жилым квартам было выпущено 1615 ракет, сброшено 1213 бочковых бомб.

За этот же период асадитские силы 10 раз распыляли ядовитый газ в Восточной Гуте.