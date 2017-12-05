Сирия: Россия нанесла удар по жилому кварталу

Военная авиация путинского и асадитского режимов нанесли удар по жилому кварталу в Восточной Гуте, в результате чего погибло по меньшей мере 27 человек, десятки пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей и Сирийский центр мониторинга прав человека.

Агентство отмечает, что 17 человек погибли в результате воздушного удара по жилому кварталу и рынку в Восточной Гуте в Сирии. Еще четверо человек погибли в городе Арбин. Остальные жертвы из городов Мисраба и Хараста. Всего, по данным Reuters, в течение суток по Восточной Гуте нанесли примерно 30 авиаударов. Собеседники агентства сообщили, что авиация бьет «прицельно по мирным гражданам».

Отмечается, что за последние 20 дней в районе Восточной Гуты погибли около 200 мирных граждан, включая женщин и детей.

По данным ООН, в регионе находятся около 400 тысяч гражданских лиц. Большинство из них нуждаются в гуманитарной и медицинской помощи, однако их не допускают за пределы Восточной Гуты.

Восточная Гута является одной из так называемых зон деэскалации. Но несмотря на это, там не прекращаются военные действия. Гарантами функционирования зоны деэскалации выступают Россия, Иран и Турция