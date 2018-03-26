США: полицейские заставили мусульманку снять хиджаб

Американские силовики подвергли мусульманку унижающей процедуре досмотра, однако, их действия не остались безнаказанными. 35-летняя Рабаб Муса в Нью-Йорке пожаловалась на полицейских за то, что они сняли с нее хиджаб и устроили досмотр. В результате искового разбирательства, которое подала в суд мусульманка, властей города обязали выплатить ей 85 тысяч долларов компенсации. Об этом сообщает New York Daily News

Отмечается, что Рабаб Муса была задержана в сентябре 2017-го. Мусульманка рассказала, что силовики сначала бросили ее в мужскую камеру, а затем заставили ее снять хиджаб. Рабаб подчеркнула, что полицейские без каких-либо объяснений заставляли ее признаться в том, чего она не делала. В итоге, после шести часового унижения женщину отпустили, не предъявив обвинения.

Сама Рабаб отмечает, что ей до сих пор неясно, почему ее вообще задержали, а потом и заставляли признаться. Адвокат мусульманки предполагает, что, скорее всего, ее перепутали с другим человеком. Защитник также подчеркнул, что ее клиентка чувствует себя униженной и выплата компенсации — «лишь малая мера правосудия».