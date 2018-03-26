Техасский бомбист: террорист или парень с проблемой?

В США правоохранительные органы выследили 21 марта подозреваемого в организации серии взрывов в техасских городах Остин и Шерц. Им оказался молодой мужчина по имени Марк Энтони Кондитт. Всего Кондитт собрал семь бомб. Четыре бомбы взорвались в Остине, убив двух местных жителей и ранив еще четверых; пятая сработала на складе службы доставки FedEx в Шерце, ранив сотрудника компании; шестая была перехвачена полицией на другом складе FedEx в Остине; и на конец седьмой Кондитт взорвал сам себя, когда полицейские окружили его машину.

В истории техасского серийного бомбиста есть много вопросов, которые нуждаются в ответах. Однако один из самых распространенных сейчас вопросов, особенно упорно задаваемых анти-трампистскими кругами США – почему власти Америки отказываются признать Кондитта терористом?

В самом деле, говорят различные наблюдатели, если бы мусульманин взрывал бомбы в белых кварталах, прежде чем взорваться самому, моно было бы не сомневаться, что Белый дом и различные средства массовой информации моментально назвали бы его террористом и установили бы какую-то связь между его религией и насильственными действиями. Но случай с бомбистом в Остине показывает устойчивый двойной стандарт: на белых христианских террористов «война с террором» не распространяется.

Кондитт на протяжении нескольких недель держал в страхе столицу огромного штата Техас, заложив пять бомб, убив двоих человек (афроамериканцев) и ранив еще нескольких. Согласно отчету Buzzfeed, 23-летний Марк Энтони Кондитт был частью консервативных христианских кругов. Знакомые Кондитта подтверждают, что он был участников группы под названием «Праведное вторжение Истины», которая описывает сама себя как созданная для детей «группа по изучению Библии и активной деятельности на природе, включая стрельбу и плавание».

Следователи продолжают говорить, что мотивы Кондитта все еще не ясны, хотя у них есть 25-минутная аудиозапись, оставленная бомбистом. Но в любом случае, все комментаторы в полиции США пытаются объяснить то, что он сделал, его личными внутренними проблемами.

Но социальные сети мгновенно напомнили о том, какой язык используют американские полицейские, когда речь идет о чернокожих или мусульманах. Критики также обращают внимание, что даже освещение дела Кондитта в СМИ пользуется совершенно другим языком – гораздо более мягким и добрым, со множеством слов от его друзей, родных и знакомых, описывающих его, как мягкого и доброго человека. Соответственно, его преступления объясняются проблемами его внутреннего мира – чего никогда не происходит, если преступление совершает какой-нибудь мусульманин в предельно невротизированном истеричном исламофобском обществе. А его вероисповедование и принадлежность к церковной группе воспринимаются как совершенно случайные обстоятельства.

«На записи Кондитт никоим образом не упоминает о терроризме и не упоминает ничего о ненависти», - сказал начальник полиции Остина Брайан Манли. «Но вместо этого, это крик молодого человека с серьезными проблемами, говорящего о проблемах в его личной жизни, которые привели его к этой точке».

Это заявление вызвало волну недоумения. Получается, террористы — это только те, кто сами себя так называют?

Многие отказываются относить Кондитта к террористам из-за технических аспектов, связанных с тем, что его действия, возможно, не были «политически мотивированными». Однако, опять же, такая «нейтральность» по умолчанию невозможна в отношении других групп, таких как мусульмане.

Здесь стоит пояснить, что проблема еще в том, что закон США определяет террориста как преступника, имеющего связи с иностранной организацией, например, ИГИЛ* или другими известными группами. Отсюда, то что сделал Стивен Пэддок прошлой осенью в Лас-Вегасе не считается терроризмом. Массовое убийство в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс - тоже не терроризм. Наезд машины на людей в Шарлоттсвилле - не терроризм. Даже такие экстремистские группы, как "Арийская нация" и "Ку-Клукс-Клан", не называются террористами, даже если они используют совершенно террористическую тактику насилия и запугивания – просто потому что они «свои».

Возможно, религия к мотивам Кондитта действительно имеет смутное отношение. И в любом случае, причина такого насилия всегда сложна и требует глубокого внимания к целому ряду факторов, психологических в первую очередь. Но разве не об этом мы говорим всегда, когда после очередного теракта, совершенного каким-нибудь террористом с мусульманским именем, исламофобы взахлеб бросаются хохмить про "религию мира"?

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