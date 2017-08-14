Двойные стандарты: терроризм немусульман - не терроризм (видео)

В минувшую субботу, 12 августа 20-летний Джеймс Филдс, сев за руль машины, на полной скорости въехал в толпу своих политических противников - американцев левых взглядов, протестовавших против шествия белых расистов в городе Шарлотсвилл.

В результате атаки 1 человек погиб, 19 получили ранения. Атакующий оказался сторонником крайне правых взглядов. Кстати, большой поклонник сирийского диктатора Асада, судя по его странице в Фейсбуке.

Такой накал насилия, как и сами ожесточенные столкновения разных лагерей американского общества наглядно свидетельствуют - США фактически стоят на пороге гражданской войны. По крайней мере, в смягченном, "холодном" формате.

Но нам, мусульманам, интересно не только и не столько это. Интересно как был кваллифицирован этот классический террористический акт в стиле запрещенной в России и Америке организации "ИГ".

А кваллифицирован он был как "политически мотивированное насилие". Уголовное же дело было возбуждено по общеуголовной статье "убийство" и "причинение вреда здоровью". Но не терроризм.

Показательно и то, что Дональд Трамп, который в случаях аналогичных атак со стороны людей крайних (искаженных) исламских взглядов, на весь мир трубил о "радикальном исламском терроризме", отказался, как этого от него ожидали, осудить "белый терроризм" или даже просто произнести такое словосочетание.

Так что, как видно, для современного западного истеблишмента терроризмом может быть только то, что исходит от мусульман. Все остальное является просто "насильственными действиями".