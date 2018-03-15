Биткойн становится «кошмаром» для адвокатов по разводам

Криптовалюты это новый феномен в сфере экономики, и в исламской среде пока что не существует какого-либо консенсуса даже относительно дозволенности только лишь ее приобретения и использования. Где-то криптовалюты запрещают, а где то наоборот поощряют, и даже видят в них гигантские возможности. В любом случае, распространение криптовалют уже привело к возникновению юридических вопрос и задач, далеко выходящих за рамки вопроса о дозволенности покупки.Так, Vice News сообщает о том, с какими трудностями сталкиваются юристы, когда криптовалюты фигурируют в процессе развода.

Британская фирма предупреждает о «надвигающемся кошмаре с разводами», когда супруги спорят о ценности биткойна и других криптовалют, чья стоимость может колебаться дико.



Юридическая фирма Royds Withy King заявила, что в последнее время у них возникла волна дел, связанных с спорами по поводу криптовалютных сбережений, одно из которых недавно оценивалось в 1,4 миллиона долларов.



Фирма заявила, что в настоящее время она работает над тремя отдельными делами о разводе с высокой стоимостью, когда супруги требуют раскрытие и потенциальную долю активов в криптовалюте.



«Это первые случаи, которые мы видели, и мы ожидаем увидеть еще много. Здесь также будут те разводы, когда супруг может не раскрывать такие активы, оставляя за собой кошмар прослеживаемости», - говорит Вандана Читрода, партнер Royds Withy King.



Во всех трех случаях мужья инвестировали в криптовалюты, включая биткойн, литкойн, рипл и эфир.



Недавняя волна интереса в средствах массовой информации и основные инвестиции в криптовалюты привели к повышению осведомленности, а это означает, что они стали проблемой для разделения супружеских пар.



К проблемам юристов, занимающихся такими случаями, относятся проблемы, связанные с отсутствием прецедентов, в первую очередь из-за недавнего роста интереса к этой области.



В зависимости от того, когда были сделаны инвестиции, стоимость этих активов будет резко увеличилась за последние 12 месяцев. Цена биткойна, самой известной криптовалюты, прошла от 1000 долларов США в начале 2017 года до рекордного максимума в 20 000 долларов в середине декабря - до потери большей части этого выигрыша в последние недели.



По словам юристов Royds Withy King., в одном случае они имеют дело с инвестициями в размере 80 000 фунтов стерлингов (112 000 долларов США) в ноябре 2016 года. Согласно заявлению компании, в декабре 2017 года инвестиции были уже в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, и в настоящее время стоят 600 000 фунтов стерлингов.



«Это представляет собой реальную проблему при оценке криптовалют. Оценки должны будут проводиться несколько раз в процессе развода по мере продвижения дела », - говорит Читрода.



Но сама неотъемлемая природа крипторесурсов, которые обычно анонимно продаются в децентрализованной сети без необходимости банковского счета, затрудняет изучение характера инвестиций или сбережений партнера.



«Отслеживание криптовалют может быть чрезвычайно трудоемким и дорогостоящим», - сказал Марк Филлипс, еще один партнер Royds Withy King. Когда криптовалюта приобретается напрямую и перемещается в автономном режиме, ее почти невозможно отслеживать», - добавил Филлипс.

Пока что речь идет о секулярном праве, но не трудно догадаться, что с такими вопросами придется столкнуться и мусульманским юристам.