Катар запретил криптовалюты

Центральный банк Катара (ЦБК) объявил, что банкам страны запрещено работать с пиринговой платёжной системой «Биткойн» в любой форме, обменивать биткойны на любую другую валюту, открывать банковские счета для сделок в биткойнах, для отправки или получения любых денежных переводов с целью покупки или продажи этой валюты.

ЦБК выпустил циркуляр, в котором предостерег от сделок с криптовалютами, подчеркивая, что нарушителей будут ждать санкции.

Причины запрета криптовалют, приводимые ЦБК, аналогичны причинам, по которым использование криптовалют уже запретили в нескольких других мусульманских странах. В первую очередь, ЦБК считает, что биткойн является «незаконной валютой», потому что его стоимость не поддерживается каким-либо национальным банком или правительством. Кроме того, как заявляет ЦБК, торговля этими валютами, характеризуется высокими рисками колебания стоимости и возможностью их использования в финансовых преступлениях и электронном пиратстве в дополнение к риску потери стоимости, поскольку для них нет гарантов.