В Малайзии сертифицировали криптовалюту, обеспеченную золотом

Малайзийская финансово-технологическая компания HelloGold получила сертификацию своей виртуальной валюты, которая обеспечена золотом, и как сообщается, соответствует законам шариата. Фирма Amanie Advisors, которая занимается исламскими финансовыми консультациями, дала компании HelloGold разрешение на использование ее криптовалюты GOLDX, запущенной уже в конце 2017 года.



В отличие от большинства других виртуальных валют, GOLDX включает в себя выпуск токена, поддерживаемого физическим золотом, которое сберегается в хранилище в Сингапуре, а транзакции должны быть завершены в течение определенного периода времени, по словам главного маркетолога Мануэля Хо, цитируемого Reuters. Перечисленные условия, как сообщается, гарантируют прозрачность, определенность и оперативность транзакций, что является основными принципами исламских финансовых контрактов.



Считается, что этот шаг поможет увеличить количество финтехных корпораций, желающих перейти на исламские финансовые рынки, открыв такие регионы, как Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.



В прошлом году HelloGold также запустила мобильное приложение на основе блокчейна в Малайзии. Приложение, которое предоставляет пользователям возможность покупать и продавать физическое золото инвестиционного качества, также было сертифицировано Amanie Advisors. В этом году компания планирует расширить свою онлайн-трейдовую платформу в Таиланде, а третий рынок, как ожидается, появится к концу 2018 года.



HelloGold также изучает другие неуказанные активы для своей блокчейн технологии, которая включает в себя общий электронный регистр, позволяющий сторонам отслеживать информацию о транзакции через безопасную сеть.



Напомним, что в сентябре глава центрального банка Малайзии Мухаммад бин Ибрагим сказал, что его офис работает над правилами торговли и обмена криптовалют. Он подчеркнул, что предприятия, конвертирующие криптовалюты в наличные деньги, будут находиться под надзором малайзийского банка Negara.