Исламофобия в Украине: возможные причины и ответные действия

Вчерашняя новость об обыске в Исламском Культурном Центре Киева взбудоражила мусульман не только Украины, но и определенной части постсоветского пространства, внимательно следящей за положением своих единоверцев в этой стране.

Силовики пришли не куда-то, а в главный исламский центр, чье руководство идейно и сознательно стоит на проукраинских позициях, и чей муфтий Саид Исмагилов даже переселился из родного Донецка после его оккупации террористами ДНР в столицу Украины. Как члены самих ассоциации «Ар-Раид» и Духовного Управления Мусульман Украины «УММА», в состав которых входит этот центр, так и связанные с ними неформальные исламские группы принимали самое активное участие и в Майдане, и в АТО, обосновывая это тем, что борятся за свободную страну, в которой мусульмане будут жить в безопасности и пользоваться своими конституционными правами в отличие от соседней России. Поэтому, после произошедших событий — а это был уже 4-й по счету обыск у мусульман за последнее время — у одних возникло разочарование, а у других злорадство: «стоило ли мусульманам бороться и проливать свою кровь за Украину, чтобы в итоге получить от нее такое же отношение, как и в России?»

К этому вопросу мы вернемся чуть позже, а пока рассмотрим основные версии причин произошедшего, две из которых сейчас обсуждаются в исламской среде Украины, и одна, которую мы бы им тоже советовали принять во внимание.

1. Местные причины

Тут существуют две подверсии — коррупционная и конкурентная. Согласно первой, в условиях кризиса государственного управления и силовых структур последние таким образом занимаются вымогательством денег у тех, у кого, по их мнению, есть возможность регулярно платить за «крышу». Согласно второй, за действиями украинских силовиков в данном случае стоит хабашитский муфтий Ахмед Тамим. Его позиции в Украине, несмотря на нескрываемые связи с одиозными кругами в РФ, не смогли пошатнуть ни Майдан, ни последующее сопротивление российской агрессии, которой он в отличие от мусульман из ДУМУ «УММА» не оказал сопротивления даже словом, а многие его последователи так и вовсе сочувствовали.

2. Российский заказ

Многие мусульмане Украины из числа ее патриотов убеждены в том, что в СБУ (Службе Безопасности Украины) и других ее силовых структурах до сих пор сохранилось немало сторонников «Русского мира» и врагов независимой Украины. То, что они ими были напичканы до 2013 года — факт несомненный, проявивший себя в переходе практически в полном составе СБУ Крыма в ФСБ России. Люди, которые годами запугивали украинскую общественность тем, что некие «исламские экстремисты» создают в горах Крыма свои тренировочные лагеря, представляя таким образом угрозу для безопасности Украины, как стало потом понятно,тщательно отводили внимание украинцев от главной угрозы, которой были они сами и их московские покровители, что проявилось в процессе оккупации.

По мнению ряда украинских мусульман, сейчас в Украине фактически происходит «ползучая контрреволюция», такие люди возвращают себе свои позиции, и начало репрессий против проукраинских мусульман объясняется именно этим, так как оно очевидно во вред Украине и выгодно только ее врагам.

3. Европейские тренды

Европейский фактор в дискуссиях об этих событиях, если и всплывает, то, на наш взгляд, в совершенно превратном ключе. В частности, люди, апеллирующие к Европе, евроинтеграции и т. д., представляют их как некую идеальную альтернативу «Русскому миру» с его гонениями на мусульман и закручиванием гаек.

Меж тем, подобные процессы, хотя, конечно, и в многократно более смягченной форме, сегодня набирают обороты и в странах ЕС. Например, в Германии обыскам и полицейскому контролю подвергаются исламские организации, рассматриваемые как «фундаменталистские» и «нелиберальные» - не только салафиты, такие как Пьер Фогель, но и крупнейшая по численности и количеству мечетей турецкая организация «Милли Геруш» (IGMG). Новые власти Австрии не скрывают своих планов взять под контроль, включая и идеологический, исламскую образовательную систему в стране. Аналогичные по сути планы недавно озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. К слову, силовые структуры этой страны до сих пор держат в заточении одного из известнейших исламских деятелей Европы — Тарика Рамадана, ограничивая его в общении с адвокатами и семьей, по делу, которое западными мусульманами рассматривается как результат исламофобии. В Чехии главу исламского центра Праги недавно судили за то, что в нем во время обыска обнаружили книги Мухаммада Бин Джамиля Зину и Биляла Филипса. Кстати, последнему, несмотря на то, что он является исключительно мирным проповедником, более того, публично в ряду других западных мирных проповедников приговорен к смерти т. н. ИГ, официально запрещено въезжать в Британию, Австралию, США, Данию, Германию и ряд других стран.

Так что, было бы крайне наивно думать, что положение мусульман внутри самого ЕС, который многие в Украине считают панацеей, так уж благополучно. Да, конечно, в нем тысячи наименований общепризнанных исламских трудов не включены в списки запрещенной литературы, легально действуют многие организации, официально запрещенные в РФ, наконец, в нем нет той машины истребления неугодных мусульман, которая действует в России с их похищениями, внесудебными казнями, подбрасыванием оружия и наркотиков с принуждением к самооговорам под пыткам и т. д. Но пространство для маневра у местных исламских организаций в ЕС под давлением исламофобов отчетливо сужается с каждым годом.

Впрочем, мусульманам ЕС, которым сегодня требуется адаптироваться к новым реалиям и осмыслять их, хотя бы приходится платить эту цену за проживание в первом мире - с соответствующими экологией, безопасностью, образованием и медициной, уровнем доходов, возможностями развития и т.д. А в Украине с ее разваливающимися промышленностью и сельским хозяйством, коррупцией, новым разгулом криминала и повальной эмиграцией из страны им это зачем? Будем откровенны - по сути главным и одним из немногих результатов Революции Достоинства 2014 года, и причем, немаловажным, стала добытая в ней Вольница и отведенная угроза поглощения "Русским миром" с его "вертикалью власти", всесилием чинуш, ментов и спецслужб, "скрепами" и т.д. Как говорит об этом известный украинский политик Дмитрий Корчинский, кстати, вставший на защиту мусульман в этой ситуации, будучи христианином и националистом, судьба России - это вечный барак, а Украины - вечный бардак. Но бардак со всеми его издержками, по крайней мере, не предполагает "закручивания гаек" по отношению к национально ориентированной части гражданского общества, как это происходит сейчас с проукраинскими мусульманами.

При этом, надо понимать, что ведь и мусульман России загнали в "барак" не в одночасье. Порядки из 90-х, когда в России создавались исламские партии, амбициозные "духовные управления", а на деньги арабских спонсоров строились сотни мечетей и медресе (и еще больше домов и квартир для тех, кто их распределял), с приходом к власти Путина менялись постепенно, из года в год, причем, под одобрение самих ягнят, приготовленных в пищу волкам. Не один год в ходе этого процесса, когда его еще можно было развернуть вспять или затормозить, у мусульман России была возможность это сделать. И выступи имамы, способные выводить тысячи верующих на улицы, солидарной силой, требующей положить конец формирующейся политике государственной исламофобии, теоретически ее можно было остановить даже в середине нулевых годов, хотя, как говорится, "если" от шайтана, и произошло то, что нам было предписано.

У мусульман же Украины такая возможность пока есть. Благо в отличие от России в ней нет ни "национального лидера", ни "вертикали власти", ни "чекистского крюка", на котором держится государство (как сказал в свое время Черкесов), а есть тот самый бардак, в котором считаются с теми, кто может заставить с собой считаться. Сторонники Саакашвили или украинские националисты неоднократно выводили своих людей к стенам Верховной Рады, администрации президента и зданию правительства, заставляя власти идти на попятную. В регионах Украины различные гражданские силы периодически осаждают, а иногда и захватывают местные рады, требуя от депутатов отменять непопулярные решения и принимать нужные людям. У мусульман Украины в принципе тоже есть возможность показать зубы, учитывая и наличие в их рядах собственных ветеранов АТО, и поддержку, которую им выразили известные украинские политики и патриотические силы.

Пока дело до этого не дошло и исламские лидеры сегодня ограничились проведением пресс-конференции, призванной привлечь внимание общественности к данной проблеме. Пресс-конференция это, конечно, хорошо - в качестве первого шага и если она поможет решить проблему. Но если не поможет, украинским мусульманам надо будет вспомнить о печальном опыте своих единоверцев с востока и не упустить момент, когда они еще могут заставить государство с собой считаться.