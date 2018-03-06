Киев: обыск в Исламском культурном центре

Сегодня ранним утром в Исламский культурный центр в Киеве нагрянули с обыском силовики. Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов в Facebook. «Сегодня в 6:30 утра СБУ, полиция и представитель прокуратуры со своими понятыми, общим количеством около 20 человек приехали с обыском в Исламский культурный центр в Киеве, заблокировали как проезд к мечети, так и вход во двор мечети. На месте в утреннее время присутствовал лишь охранник», - написал он.

Как отметил Исмагилов, правоохранители предъявили постановление на обыск и на поиск литературы «пропагандирующей культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию».

«Были подброшены в книжный магазин, и в учительскую комнату в гимназии, общим количеством восемь книг, которые затем предъявили охраннику как изъятые доказательства. В это же время проходил обыск в квартире ответственного за библиотеку - шейха Тарика Сархана, где под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены в качестве доказательств», - добавил он.

Представители мусульманской и поддержавшей ее украинской общественности выразили решительный протест в связи с переносом в Украину подобных российских методов запугивания мусульман и собираются развернуть кампанию противодействия этому.