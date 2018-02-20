Казахстан: родителей облагают штрафом за дочерей в хиджабах

В Казахстане на фоне ужесточения законодательства в отношении мусульман начали штрафовать родителей школьниц, носящих хиджаб. Напомним, ранее министр образования подписал приказ, запрещающий включение в школьную форму «элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий». В связи с этим решением, девочек в хиджабах уже с начала учебного года не впускают в школу. Родители пытались обжаловать этот приказ министра в суде, но суд не встал на сторону девочек в хиджабах.

Теперь же против родителей, дочери которых не могут посещать занятия из-за запрета хиджаба, ввели еще одни санкции – наложение штрафов.

По некоторым данным, с 19 января штрафы наложены уже на 13 родителей.

Размер штрафа составляет пять МРОП (более 12 тысяч тенге или 37 долларов).