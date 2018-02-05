"Все сложно" или турецко-российские игры в Сирии

Сбитый российский самолет в Идлибе, ранее захваченные в Африне ПЗРК, одним из которых он, возможно, был сбит, история с Михраджем Уралом, взаимоотношения повстанцев в Идлибе и Африне с Анкарой и Москвой - таковы узловые моменты сложной турецко-российской игры в Сирии.

В субботу повстанцам группировки "Джейш ан-Наср", входящей в состав Сирийской Свободной Армии, удалось уничтожить из ПЗРК российский самолет Су-25, бомбивший Идлиб. По легенде Минобороны РФ, он, оказывается, просто облетал зону деэскалации, правда, при этом, как зафиксировано на видео, перед тем, как быть сбитым, осуществил пуск нескольких ракет - наверное, распугивал таким образом птиц. Пилот Роман Филипов самоликвидировался подрывом гранаты при попытке взятия его повстанцами в плен для последующего обмена на своих пленых.

Показательно, что за несколько дней до этого события повстанцы из Сирийской Свободной Армии, проводящие антитеррористическую операцию в коммунистическом логове Африн, продемонстрировали захваченные ими у коммунистов ПЗРК. Возможно, одним из них и был сбит российский самолет, что предполагает оперативную переброску трофеев из подконтрольной туркам зоны боевых действий в зону боевых действий повстанцев против российских оккупационных сил.

Так или иначе, но многочисленные российские пропагандисты и даже некоторые политики поспешили перевести за случившееся стрелки на турок. Как заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин, возглавляющий группу дружбы парламентов Сирии и Госдумы, ПЗРК, из которого был уничтожен российский самолет, был завезен из "соседнего государства". "Страны, с территории которых сюда приходит оружие для того, чтобы быть направленным против российских военных, должны понимать, что это не останется безнаказанным", - сурово пригрозил госдумак.

В свою очередь Лента.Ру опубликовала сегодня материал под названием "Турцию заподозрили в причастности к гибели российского Су-25", в котором со ссылкой на газету "Коммерсант" и ее источники, объяснила уничтожение самолета тем, что он де летел на низкой высоте, потому что Турция пообещала российским самолетам «гарантию безопасности на данной территории».

Меж тем, этими подозрениями решили оперативно воспользоваться открытые враги Анкары. Так называемые силы самообороны Африна принесли Москве официальные соболезнования в связи с гибелью российского пилота. Их представитель Рейзан Хеду заявил в связи с этим следующее: «Мне кажется, всем понятно, кто поддерживает те террористические группировки Группировки в Идлибе осаждены и могут получать поддержку только из Турции».

«Мы зажгли свечи в память о русском пилоте, так же, как мы зажигаем свечи в память о погибших курдах», – завершил свою пафосную речь коммунистический артист.



Меж тем, он не был единственным, кто в эти дни пытался побудить Москву поддержать афринских коммунистов, причем, еще до истории со сбитым самолетом. Напомним, что недавний Конгресс национального примирения в Сочи, организованный, как декларировалось, при взаимодействии России, Ирана и Турции, демонстративно посетил одиознейший враг Турции, разыскиваемый ей как террорист, Михрадж Урал (на фото ниже позирует с одним из участников конгресса).

МИД Турции выразил решительный протест в связи с присутствием террориста на мероприятии с участием Турции, заявив, что его присутствие на нем не было согласовано (по-видимому, он въехал по поддельным документам) и потребовал его экстрадиции. Однако вместо того, чтобы залечь на дно, Урал продолжил дразнить Анкару - на днях он написал в своем твиттере, что разговаривал с командиром террористов YPG в Африне, который рассказал ему, что сопротивление там усиливается и Турции будет нанесено самое тяжелое поражение. Причем, по словам Урала, который сам давно работает под крышей Асада, в скором времени афринские террористы тоже присоединятся к нему же, разочаровавшись в американцах.

Тем временем, турки тоже не сидят сложа руки - помимо планового продвижения в самом Африне конвой турецких войск со стороны КафарЛусин въехал и в районе Тель-Исс на юге Алеппо и начал там оборудовать оборонительную линию. По имеющейся информации, речь идет о батальонной группе, включающей в себя танки, БМП, колесные БТР "Кобра". Ранее там уже были замечены турецкие силы до роты (10 единиц бронетехники), выполнявшие роль авангарда и разведки.

Потеря самолета от внезапно появившегося у повстанцев ПЗРК и ввод турецкого конвоя в направлении предполагавшегося наступления на повстанцев иранских наемников, судя по всему, вынудили асадитов сменить свои приоритеты. Вместо продолжения наступления в районе Абу Духура они внезапно перебросили свои силы для зачистки "кармана" ИГИЛ*, блокированного в южном Идлибе. Наступление в сторону Саракаба и Идлиба резко остановлено, в связи с чем известный асадитский пропагандист Сидоренко со ссылкой на командующего асадитского спецназа (т.н. "Тигров") написал, что судьба Идлиба теперь будет решаться в Астане.

Меж тем, воспользовавшись моментом, повстанцы на востоке Идлиба вернули себе контроль над высотами ас-Султан и Суриятель, а также селами Барисия и Рас аль-Айн.

В то же самое время, известная журналистка Амберин Заман, живущая в США, написала сегодня, что Москва закрыла воздушное пространство для Анкары в Сирии, из-а чего Турция не смогла сегодня проводить воздушные операции в Африне.

Таким образом, турецко-российским отношениям в Сирии снова впору присваивать статус "все сложно".