Африн - Алеппо - Сочи: дайджест за 29-30.01.2018

Военно-политический дайджест основных событий в Сирии и вокруг нее.

Операция "Оливковая ветвь"

За истекшие с предыдущего дайджеста двое суток турецкие и союзные повстанческие силы установили контроль еще над двумя населенными пунктами в кантоне Африн: Сулейман Халил и Сати Шаги. Продолжают наноситься авиационные и артиллерийские удары по целям YPG, в зону боевых действий вводятся новые вооружения, в том числе, крупнокаллиберная турецкая артиллерия.

В политической составляющей операции получила развитие дискуссия об отношении Турции к Сирийской Свободной Армией (ССА) и т.н. "законной власти Сирии" (режиму Асада), о которой мы вчера писали. Так, Озтурк Йилмаз, заместитель председателя ведущей оппозиционной партии CHP, заявил, что ССА это террористы, связанные с "Аль-Каидой"*. В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ССА это "не террористы, а национальная организация, сражающаяся за свою родину".

Алеппо - Идлиб

Конвой с турецкими военными и техникой прибыл вглубь провинции Алеппо, в район Тель-Исс на линию соприкосновения между повстанцами и войсками асадитского режима.

Движение конвоя было прервано примерно на 12 часов из-за обстрелов пути, по которому он должен был следовать, иранскими формированиями и войсками режима. В результате, однако, турецкие военные на место прибыли.

Данное событие является достаточно важным и обнадеживающим в плане того, что на этот раз Турция не просто на словах, а на деле прочерчивает красные линии перед наступающими силами режима в Большом Идлибе. Последним ценой значительных потерь удалось взять под контроль район Абу Духура, но таким образом им дают понять, что дальнейшее их продвижение неизбежно приведет к конфликту в треугольнике Россия - Иран - Турция.

Конференция в Сочи

Фарс проявил себя во всей красе уже по дороге к месту его проведения, что символически было проиллюстрировано плакатами, на которых друг другу пожимают руки, облаченные в один и тот же флаг режима.

Сирийцы не растерялись и выдали пародию относительно того, что означает и эта говорящая символика, и вся эта конференция.

Попытки развернуть на месте ее проведения флаг оппозиции, с которой по идее должен вести диалог режим, закончились тем, что неудачливым оппозиционерам с этим флагом пришлось бомжевать в Сочинском аэропорту - привезя их на это представление, больше их нигде не разместили и не приняли.

Впрочем, не стоит так уж сильно насмехаться над этими людьми, как сейчас делается на некоторых ресурсах повстанцев. В Сочи их привезли едва ли не насильно, на турецком самолете, так как туркам надо было изобразить перед российскими партнерами, что они обеспечили участие в этом мероприятии хоть кого-то. В итоге, однако, не удалось и этого, т.к. после истории с флагом даже насильно пригнанные представители оппозиции заявили, что они в этом фарсе участвовать не будут и что интересы сирийской оппозиции на этом конгрессе будет представлять Турция.

Кстати, об участии в Конгрессе Турции. Хоть туркам и удалось добиться отсутствия на мероприятии организаций, афилированных с Рабочей Партией Курдистана, крайне неприятным сюрпризом для них должно было стать появление на нем Михрача Урала.

Мы писали об этом мяснике примерно два года назад, когда появилась, увы не подтвердившаяся информация о его ликвидации в Сирии. Если в двух словах, речь идет не только об организаторе и исполнителе бойни местного суннитского населения в Баниасе и Баиде, но и о враге турецкого государства с многодесятилетним стажем, за голову которого им назначено вознаграждение в размере 300 000 долларов США.

Из прочих нелепостей этого изначально нелепого мероприятия можно обратить внимание на переданное его участникам послание Путина (зачитанное Лавровым), в котором сказано, что "Россия продолжает предпринимать активные шаги в целях содействия установлению долгосрочного мира и стабильности в Сирии, укреплению её суверенитета, единства и территориальной целостности. При поддержке российских Воздушно-космических сил сирийская армия разгромила боевиков ИГИЛ, стремившихся превратить эту страну в плацдарм международного терроризма". И это говорится на фоне ежедневных бомбардировок российской и асадовской авиацией больниц, школ, мечетей и жилых домов, уже не говоря о продолжающейся блокаде, от которой страдают сотни тысяч человек.

Не дожидаясь его завершения, этот фарс сегодня покинул спецпредставитель ООН по Сирии Стефан де Мистура. Ну, а сотни феллахов, пригнанных на элитный кремлевский курорт изображать делегатов сирийского народа, остались. Видимо, завтра им предстоит еще и принимать какие-то решения.