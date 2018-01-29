Турецкая оппозиция призывает помириться с Асадом

Несмотря на то, что все ведущие партии Турции (кроме партии - прикрытия левацких террористов HDP, Партии Демократии Народов) поддержали проведение военной операции в Африне, надо понимать, что ее цели и средства ими видятся по-разному.

Понятно, что объединяющим для всего турецкого общества мотивом является нейтрализация террористической "курдской угрозы". Однако если нынешняя власть, по крайней мере, на словах демонстрирует желание помочь и сирийской оппозиции (насколько это желание искренне, станет понятно по итогам операции), то турецкая оппозиция не скрывает враждебности к своим сирийским коллегам, то есть, оппозиции сирийской.

Так, сегодня Кемаль Кылычдароглу, лидер Народно-Республиканской Партии (CHP) призвал руководство Турции прекратить сотрудничество с Сирийской Свободной Армией, и вместо этого примириться с режимом Асада, чтобы совместно противостоять "курдской угрозе". По мнению Кылычдароглу, в будущем Сирии не должно быть места тем, кого сейчас поддерживает Турция.

Ранее со схожим призывом, а именно, примириться с режимом Асада и начать с ним сотрудничество выступила лидер другой оппозиционной партии, набирающей обороты ("Хорошая партия", IYI Party) - ультранационалистка Мераль Акшенер (на фото она вместе с Кылычдароглу). В отличие от Кылычдароглу она не призвала так уж прямо покончить с сирийской оппозицией, но очевидно, что по сути это означает именно это.

У обеих партий помимо их идейного кемализма и национализма есть еще кое что общее. Так, почти два года назад мы писали о том, что CHP фактически превращается в партию турецких алевитов, рассматривая их чуть не как свой главный электоральный ресурс. Показательно, что добрая (а точнее, недобрая) треть раздела о религии из программы IYI Party также говорит о необходимости защиты алевитов...

Укажем в этой связи, что несмотря на их нетождественность в культовых вопросах, политически с самого начала войны в Сирии турецким алевитам была присуща солидарность с сирийскими алавитами на почве противостояния "суннитской угрозе". Она заключалась в том, что та же CHP всегда выступала в поддержку Асада и осуждала нынешнюю власть, особенно в годы премьерства Ахмета Давутоглу, за поддержку сирийской оппозиции, которая по их словам, не в турецких национальных интересах.

Со схожих позиций выступает и ряд других партий, в частности, партия "Ватан" (Родина) во главе с Догу Перинчеком. Эта партия, которая является активным лоббистом в Турции российских "ватанов", еще в начале операции "Оливковая ветвь" заявила, что ее итогом должно стать примирение Анкары с режимом Асада для "совместного противостояния американскому империализму в союзе с Россией и Ираном".

Поэтому, если сирийская оппозиция и ее сторонники ожидают от этой операции закрепления на севере Сирии при поддержке Турции, то немалая часть турецкого общества имеет в отношении нее противоположные ожидания.