Асад обрушился на курдов. Но кто предатель сирийского народа?

Вчера тиран Сирии Башар аль-Асад обрушился с нападками на своих же бывших подшефных - демкурдов из сирийского филиала Рабочей Партии Курдистана, ныне действующего под вывеской Демократического Союза и Сирийских Демократических Сил.

Именно РПК, принятая в свое время асадитским режимом (еще его отцом) на территории Сирии после исхода из Турции, на данный момент и в среднесрочной перспективе является главным выгодоприобретателем от сирийской войны. Как мы неоднократно писали, с ее началом она получила зеленый свет от Асада и его спецслужб для нейтрализации сирийской суннитской оппозиции. Но потом, "что-то пошло не так". Демкурды переметнулись под американцев и с их помощью оттяпали не только порядка 30% сирийской территории, но и порядка 70% всей сирийской нефти.

Асад, видимо, надеялся, что благодарные ему демкурды вернутся под его крыло и принесут собой на блюдечке с голубой каемочкой свои завоевания. В обмен им даже было предложено поговорить об автономии. Однако американцы сделали демкурдам предложение получше, в частности, подтянув в качестве инвесторов в их проект саудитов. Неудивительно, что демкурды предпочли имеющегося у них в руке журавля асадовской синице в небе.

На днях асадитам пришлось оставить район Хашам на правом берегу Евфрата. Это означает, что произошла демаркация между асадитами и демкурдами по руслу реки Евфрат, правый берег которой вместе с самыми лакомыми нефтяными меторождениями остался за последними.

В ответ Асад заявил, что все оппозиционные силы, которые сотрудничают с американцами, являются предателями сирийского народа и будут за это наказаны.

На самом же деле, главным предателем сирийского народа является сам Асад, и в политическом плане он уже наказан за свое отношение к нему (а в остальных отношениях наказание его еще ждет). Ведь в самом начале столкновений с протестующими в 2011 году ему было достаточно всего лишь принять план, предложенный ему тогдашним министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу, и договориться с оппозицией о формировании правительства национального единства и свободных выборах. Сделай он это, пойди на встречу своему же сирийскому народу, и политическая трансформация Сирии произошла бы мирно, она осталась бы единой и процветающей, а он сам скорее всего - ее президентом. Однако вместо этого Асад решил объявить своему народу войну на уничтожение, превратил свою страну в руины, убил сотни тысяч и изгнал миллионы своих соотечественников. И в итоге сохранил власть лишь на части территории страны исключительно на штыках иностранцев, чьей беспомощной марионеткой он сегодня и является.

Так кто же после этого предатель сирийского народа?!