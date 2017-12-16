Асадиты обвинили в срыве переговоров оппозицию, КСА и ООН

Асадитский режим, сорвавший переговоры в Женеве по мирному урегулированию в Сирии, решил переложить ответственность за это практически на весь остальной мир.

Представитель режима на переговорах Башар аль-Джафри (на фото рядом с Асадом) обвинил в их срыве спецпредставителя ООН Стефана де Мистуру, сирийскую оппозицию и предоставившую ей площадку для совещания перед переговорами Саудовскую Аравию.

Аль-Джафри сообщил, что асадиты не явились на переговоры, потому что делегация оппозиции заявила о невозможности мирного решения без ухода Асада из власти. Напомним, что такое решение было принято в качестве согласованной платформы оппозиционной делегации для участия в переговорах на состоявшемся накануне совещании в Эр-Рияде. Таким образом, ответственность за то, что переговоры в Женеве не состоялись, возлагается и на Саудовскую Аравию, собравшую под своей эгидой сирийских оппозиционеров, хотя ранее часть из них обвиняла ее в том, что она их собирается "слить".

Но больше всего от аль-Джафри досталось Стефану де Мистуре, который обвинил в срыве переговоров как режим Асада, так и косвенно Россию, решившую организоват их подмену в Сочи. Джафри сказал, что асадиты будут добиваться его замены другой фигурой, так как он де превысил свою компетенцию.

На самом же деле, можно просто еще раз констатировать то, о чем уже сказал сам Мистура - асадиты намеренно торпедируют женевский процесс, пользуясь, с одной стороны, поддержкой, России и Ирана, с другой стороны, нежеланием остального мира идти с ними на конфронтацию ради обеспечения политического транзита, за который все выступают на словах.