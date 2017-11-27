Совещание в Эр-Рияде: уход Асада - условие политического транзита

Представители сирийской оппозиции, собравшиеся накануне на расширенном совещании в Эр-Рияде, в минувшую пятницу сформировали единую делегацию для участия в переговорах в Женеве и приняли заявление об их целях.

Главой делегации избран Наср аль-Харири (на фото) - генеральный секретарь Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил, присоединившийся к восстанию в Дараа в 2011 году. Вместе с ним в состав делегации оппозиции войдет 36 человек.

Что касается заявления оппозиции, то в нем акцент сделан на двух позициях - во-первых, необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, во-вторых, необходимости ухода Башара Асада.

Именно об уходе Асада как условии для начала процесса политического транзита говорил журналистам после совещания оппозиции и сам Харири. По его словам, переходное правительство для проведения последующих выборов и процесса пересборки страны не может включать в себя Асада. С этим оппозиция собирается ехать на переговоры в Женеву на следующей неделе.

Вместе с тем, не все представители оппозиции сочли результаты совещания удовлетворительными. Так, один из его участников Халид Шихабутдин выразил опасение неясностью принятых формулировок, в частности, в вопросе о необходимости демонтажа преступного режима как такового, а не только ухода Асада. Он также выразил скепсис в связи с уровнем профессионализма ряда членов делегации, которые поедут на переговоры.