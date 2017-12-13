Асад отказался от переговоров в Женеве. Путин и Эрдоган не договорились по Сочи?

"Аль-Арабия" распространила информацию о том, что режим Башара Асада окончательно отказался от участия в международно признанных переговорах в Женеве, проходящих под эгидой ООН.

При этом приводятся слова спецпосланника ООН Стефана Мистуры, согласно которым Асад ведет себя таким образом, потому что не видит решимости международного сообщества добиться соблюдения резолюций по Сирии. Асад также опирается на поддержку России и Ирана, которые пытаются подменить Женевский процесс - Сочинским. Напомним, что в основе первого лежит признание необходимости ухода Асада и формирования переходного правительства с последующим проведением выборов. В основе второго - сохранение власти Асада с введением в его правительство нескольких декоративных фигур из числа его марионеток, изображающих оппозицию.

Ключевой вопрос в этой связи - позиция Турции, так как сепаратные переговоры Москвы, Тегерана и Анкары рассматривались как платформа для выработки антимериканского консенсуса по Сирии, с учетом того, что американцы решили сделать ставку на демкурдов из Рожавы. Соответственно, если Турция из этого трио выходит, Россия и Иран снова остаются наедине с Западом, а оппозиция получает возможность маневра и взаимодействия с Турцией и/или Западом в противостоянии Москве, Тегерану и Дамаску.

Турция еще недавно заявляла о готовности прислать своих представителей в Сочи при условии, что там не будут присутствовать курдские организации, которые рассматриваются ей как террористические. Еще одним предметом торга Анкары с Москвой, судя по всему, была возможная операция турецких войск в краснокурдском анклаве Африн, где присутствуют представители российского военного контингента.

За последнее время первые лица Турции неоднократно обещали покончить с краснокурдским теранклавом в Африне. Однако, позавчера тональность турецкой пропаганды уже сменилась и появились разъяснения о том, что сделать это мешает присутствие российских военных. Позавчера же, напомним, состоялась личная встреча Эрдогана и Путина в Анкаре. Коллеги излучали позитивный настрой, а Путину был выделен воздушный коридор через всю территорию Турции, через который он и прилетел на российскую базу Хмеймим в Сирии, срезав ту часть маршрута, которым обычно летят российские военные самолеты через Босфор и Средиземное море.

Но уже на следующий день последовали весьма критические комментарии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в отношении заявлений Путина о выводе российских войск из Сирии. "Россия и раньше выводила военных, но потом, когда военные действия усилились, она ввела еще больше военных чем было прежде... Россия сохранит две военные базы в Сирии. Российские военнослужащие находятся в разных частях этой страны. В связи с этим заявление о выводе войск из Сирии звучит не слишком правильно и не совсем реалистично", - так передают его слова разные информагентства, включая ТАСС.

Наблюдатели считают, что Анкаре, которая была в принципе согласна на Сочинский формат, не удалось договориться с Москвой, во-первых, о неприсутствии в Сочи курдских террористов, во-вторых, о непротиводействии турецкой операции в Афиине.

Также обращает на себя внимание тот факт, что в эти дни в Турции состоялась конференция арабских племен Сирии, в резолюции которой говорится о необходимости упразднения режима Асада.

А учитывая то, что Турция обладает для этого всеми логистическими возможностями, в принципе, ничто не мешает ей ответить на игнорирование Москвой ее уже сведенных к минимуму требований возобновлением полноценной поддержки сирийских повстанцев. Если, конечно, она не решит обменять остатки своих позиций в Сирии на какие-нибудь экономические преференции со стороны России и Ирана.