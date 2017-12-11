Победа Путина: ИГИЛ и асадиты вместе ведут наступление

В то время, как Путин в присутствии Асада на авиабазе Хмеймим заявляет о том, что российские войска "разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов", имея в виду ИГИЛ*, асадиты не только не скрывают, что ведут одновременное с ИГИЛ наступление в районе Хамы, но и бравируют этим.

Вот, в частности, ссылка на публикацию асадитского ресурса и ее скриншот, где пафосно говорится о наступлении на "джихадистов Хайят Тахрир аш-Шам" и приводится карта, на которой указаны направления наступления "красных" (асадитов) и "черных" (ИГИЛ) на позиции повстанцев.

Ранее мы уже сообщали о том, что на востоке Хамы асадиты выпустили из Акерманского котла блокированные там силы ИГИЛ, которые согласились на выход в сторону повстанцев, не ожидавших этого удара.

Сейчас появляются сообщения о том, что к наступлению группировки ИГИЛ присоединились ее затаившиеся сторонники в рядах Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), точнее, недонейтрализованные ими.

Не можем не отметить, что в свете заявлений лидеров и идеологов такфиристов из Аль-Каиды, обрушившихся с нападками на ХТШ за их переход на позиции политического реализма, такое развитие событий вполне логично. Впрочем, ХТШ, а до нее и Джабхат ан-Нусра* не раз получали удары в спину от "братьев", которых они брали на поруки и размещали у себя в тылу, в то время как другие повстанцы требовали решить с ними вопрос кардинально.

* - запрещены в РФ