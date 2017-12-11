Путин "выводит войска из Сирии". Опять.

Глава Кремля Владимир Путин неожиданно посетил российскую авиабазу в Сирии Хмеймим, где его встречали министр обороны России Сергей Шойгу и русско-иранский генерал-губернатор Башар Асад.

Заявивший недавно о своем скором переизбрании президентом страны Путин похвастался, что за 2 года нахождения в Сирии российские войска "разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов".

Укажем в этой связи, что недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия пытается присвоить себе победу над ИГИЛ*. Это абсолютно верно, учитывая, что в борьбу с собственно ИГИЛ Асад и российские войска вступили только на заключительном этапе, чтобы вся территория "черных" не досталась Западной коалиции и ее курдской пехоте из YPG, которые уже захватывали их километр за километром задолго до вступления в войну на этом фронте России. А так, и сами российские военные аналитики и эксперты никогда не скрывали, что главной целью российской группировки в Сирии было защитить Асада от сил умеренной суннитской оппозиции. Справедливости ради, эта цель достигнута, но выдавать это за разгром ИГИЛ - явная подмена понятий.

Также, похваставшись разгромом ИГИЛ, Путин заявил: "В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию".

Напомним, что о выводе войск из Сирии Путин заявлял уже не раз. Правда, потом оказывалось, что вместо кадровых российских военнослужащих там продолжают воевать его подрядчики из ЧВК "Вагнера" и т.п. Иначе говоря, "ихтамнеты".

* - запрещена в РФ