Лидеры "Аль-Каиды" обрушились на "Хайят Тахрир аш-Шам"

Лидеры и идеологи "Аль-Каиды" (АК)* и близких к ней кругов отреагировали на нейтрализацию их эмиссаров службой безопасности сирийского объединения "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая до недавнего времени воспринималась как фактический филиал АК в Сирии.

Помимо нескольких местных командиров, заявивших о выходе из ХТШ, сперва с их критикой выступил Абу Мухаммад аль-Макдиси. Ранее он уже выступал с осуждением действий ХТШ против такфиристов из группировки "Джунд аль-Акса", которая долгие годы выступала как прокси ИГИЛ*, и в итоге влилась в их ряды.

Сегодня же было опубликовано заявление лидера АК Аймана аз-Завахири (на фото), который обрушился с обвинениями на своих бывших подопечных. В этом заявлении он сказал, что не соглашался с отделением ХТШ от Аль-Кайды и их выхода из под данной ему присяги, что фактически означает их кваллификацию как бунтовщиков. При этом Завахири повторил, что саму эту присягу, данную ему публично в свое время руководством "Джабхат ан-Нусры"*, он считал и считает ошибкой.

Завахири обвинил ХТШ в том, что их последние действия против АК совершены под давлением американцев и пригрозил им тем, что они все равно не обезопасят их от враждебных действий США и не приведут к их исключению из списка террористических организаций.

Отметим, однако, со своей стороны, что сложность военно-политической ситуации в Сирии сейчас такова, что на кону уже стоит будущее не какой-то отдельной группы, а в целом сил суннитского восстания. Возможно, что именно запоздалое понимание этого факта и привело руководство ХТШ к необходимости отмежеваться от АК не формально, а всерьез, без чего невозможно ни их сплочение с другими повстанцами, ни взаимодействие с потенциальными союзниками или партнерами из-за рубежа.

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