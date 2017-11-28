Идлиб: ХТШ всерьез избавляется от Аль-Каиды?

(На фото - арестованные эмиссары Аль-Каиды в Идлибе)

Интересные новости приходят в последнее время из сирийской провинции Идлиб, а именно с территорий, подконтрольных организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ).

Напомним, что ХТШ возник в свое время как ребрендинг Джабхат ан-Нусры (ДН)*, которая изначально была филиалом Аль-Каиды (АК)* в Сирии. Впоследствии было объявлено о том, что ДН-ХТШ больше не является филиалом АК, а является самостоятельным сирийским объединением. Но сделано это было так, что у всех наблюдателей были основания рассматривать это как тактический ход. В пользу этого говорило и сохранение на ведущих постах нового объединения старых кадров АК, и господство в рядах бойцов и сторонников ХТШ ее характерных идейных установок.

Однако в последнее время вокруг ХТШ и в его рядах происходят события, заставляющие иначе смотреть на перспективу его взаимоотношений с АК. Так, первоначально ХТШ впустили в подконтрольные им территории подразделения Турецкой армии, передав тем участок границы между Идлибом и курдско-коммунистическим Африном. Далее, на территории, подконтрольной ХТШ и очевидно с его санкции была создана гражданская администрация - Правительство Спасения.

Несмотря на то, что фактически юрисдикция этого Правительства Спасения на 100% обеспечена силами ХТШ, само оно позиционирует себя как гражданская администрация, не подчиняющаяся какой-то группе, а напротив, управляющая данной территорией. Далее, это Правительство Спасения установило интенсивные связи с турецкими государственными ведомствами и приграничными территориями, начав получать от них помощь в решении местных вопросов.

Далее, что касается прошедшего недавно в Эр-Рияде совещания представителей сирийской оппозиции, то глава данного Правительства Спасения Мохаммад аль-Шейх, хоть и заявил, что их туда не приглашали и высказал ряд критических замечаний по поводу этого совещания, но сфокусировался уже на том, какие вопросы там следует или не следует обсуждать.

Все это в совокупности является отходом от позиций АК, которые исключают как участие в подобных переговорах в принципе, так и официальное сотрудничество с соседними мусульманскими государствами, чьи режимы объявляются вероотступническими.

Неудивительны в этой связи и новости, пришедшие вчера. Так, силами безопасности ХТШ были арестованы ключевые эмиссары АК внутри объединения: Абу аль-Кассам, Абу Химам ас-Сури, Абу Ислам ад-Дири, Абу Абдуль Карим аль-Хурасани, Абу Хамам Фарук, Абу Урийди, Абу Джуляйбиб и другие. Все они были центральными фигурами в руководстве бывшей ДН и были связаны лично с лидером АК Айман аз-Завахири.

В специальном заявлении, сделанном ХТШ в связи с данными арестами, задержанные были обвинены в подрывной и раскольнической деятельности. Предположительно, они пытались оказывать противодействие новому курсу ХТШ и были за это нейтрализованы.

Учитывая вышеуказанное, нельзя исключать новой, на этот раз более удачной попытки консолидации сил ХТШ с другими группами сирийских повстанцев, на пути у чего ранее стояли именно идеи и люди АК. Этого нельзя исключать, если данный курс будет продолжен руководством ХТШ и приобретет необратимый характер.

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