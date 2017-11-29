Сделка: смерть чеченца за жизнь крымских татар

Не так давно читатели "Голоса Ислама" порадовались новости о том, что из застенков путинского режима благодаря вмешательству Эрдогана удалось вытащить крымскотатарских лидеров - Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Было понятно изначально, что речь вряд ли идет об акте щедрости и гуманизма со стороны Москвы и что для этого была совершена какая-то сделка. Намедни турецкие СМИ опубликовали подробности этой сделки, что эту радость существенно омрачило, если вообще не свело на нет.

Так агентство Haber Turk сообщило, что турецкая прокуратура, которая еще в сентябре требовала приговорить российских киллеров кавказских мухаджиров к 37 годам тюремного заключения, предложила их освободить. Разумеется, если этого требует само обвинение, суд будет вынужден согласиться и отпустить ни много, ни мало - членов диверсионной террористической группировки, нейтрализованной в результате целой операции турецкой спецслужбы MIT, о которой мы тогда сообщали.

Конечно, можно сказать, что в данном случае отказ от наказания за убийство чеченца Абдульвахида Адильгереева стал ценой за спасение жизни двух престарелых людей, тем более, что в случае с Ильми Умеровым счет, возможно, шел на месяцы. Но речь-то идет далеко не только о том, что помиловали двух конкретных убийц, кстати, мусульманина, у которого остались вдова и маленькие дети-сироты.

Речь идет о попустительстве ставшей уже обыденной практике российского чекистского терроризма за рубежом, в частности, в Турции, которой таким образом дается зеленый свет. Причем, проявляют такое "милосердие" за счет мусульманской крови как правило мусульманские же страны, как это было в свое время с Катаром, отпустившим убийц своего гостя (!) Зелимхана Яндарбиева, в то время, как западные страны такого никогда не делают.

В итоге чекистам посылается сигнал - убивайте и расстреливайте врагов за рубежом и дальше, по крайней мере, в мусульманских странах - если ваших исполнителей найдут, их все равно на что-то или на кого-то обменяют.

Как говорится, "русские своих на войне не бросают". Чего, увы, не скажешь о мусульманах, точнее, их правителях. Кроме как в случаях, когда за этих мусульман может заступиться влиятельное лобби в рамках пантюркистской или какой-то еще национальной солидарности.