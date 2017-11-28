Адвокат Амирова: я не уверен, что он еще жив

Вброс информации о смерти в колонии "Черный дельфин" Саида Амирова, сделанный русским аналогом Wikiliks - "Шалтай-Болтай", закономерно вызвал широкий резонанс.

Вчера целая армия кремлевских тролей, в том числе и в комментариях у нас в фейсбуке под соответствующей новостью, из кожи вон лезла, чтобы доказать, что это вранье и вообще разжигание и покушение на (тюремные) скрепы России.

Чтобы быть хоть сколько-либо убедительными, кремлевские даже сослались на адвоката Амирова - Владимира Постанюка, который якобы опроверг его смерть. Однако позже Постанюк опроверг собственное опровержение и заявил, что информацию о смерти Амирова следует воспринимать всерьез.

Вот что он, в частности, написал об этом у себя на фейсбуке: "Состояние здоровья Саида Амирова , всегда было тяжелое, до сегодняшнего дня оно к сожалению ухудшалось. Степень медицинского обслуживания в колонии , где он находится можно назвать одним словом, его практически нет. Периодически вбрасываемые в СМИ информация о смерти Саида Амирова не соответствовала действительности, однако та настойчивость с которой эта информация появляется , как сегодня с утра, в совокупностью с теми условиями в которых он находится , категорическим не исполнением решений ЕСПЧ , дает основания предположить, что нас готовят к худшему . Поэтому жив ли Саид Амиров именно сейчас, на этот час и эту минуту я не знаю…"

Отметим в этой связи, что лично мы на "Голосе Ислама" не раз сообщали о приближающейся смерти больных людей, которых медленно убивают в СИЗО или колониях. Так было, например, с Тагиром Хасановым, о медленном убийстве которого мы сообщали, можно сказать, в прямом эфире. Так сейчас доводят имама Махмуда Велитова и так было бы с Ильми Умеровым, не попроси за него лично Эрдоган, после чего его, наконец, выпустили из колонии и выслали из России. И каждый раз при этом официозная пропаганда утверждает, что это "нагнетание", "разжигание" и т.д., а если потом человек действительно умирает, заявляет: "сам умер, бывает".