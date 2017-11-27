СРОЧНО: власти скрывают смерть Саида Амирова (источник)

Источник, близкий к высокопоставленным российским кругам, сообщил о том, что в колонии для пожизненно заключенных "Черный дельфин" неделю назад умер бывший мэр Махачкалы Саид Амиров.

"Некогда всесильный Саид Амиров, отбывающий пожизненное заключение, скончался около недели назад. Власти этот факт тщательно скрывают" - говорится в сообщении ресурса "Шалтай-Болтай", известного выбросами инсайдов от членов российского истеблишмента.

Отметим в этой связи, что и в ходе суда над ним, и потом, уже отбывая заключение, престарелый инвалид 1-й группы Саид Амиров не раз жаловался на усугубление его самочувствия и то, что ему не оказывается должной медицинской помощи.

При этом, как хорошо известно, "Черный лебедь" и "Белый дельфин" это места не столько для отбывания пожизненного наказания, сколько для мучительного и рассроченного приведения в исполнение фактического смертного приговора. Людей там держат в бетонных мешках в сибирских морозах, разумеется, без отопления, без горячей воды, зачастую без спальных принадлежностей.

Нельзя исключать и демонстративного убийства Амирова в качестве своего рода "черной метки", посланной Кремлем дагестанским элитам вместе с русским генерал-губернатором Васильевым. Ведь Амиров как никто другой олицетворял максимально возможную степень самостоятельности местных элит в условиях России, в то время как сейчас нарочитым назначением руководителями Дагестана Васильевых-Ивановых, Москва дает понять, что будет делать в нем, что хочет. И демонстративная смерть в колонии одного из символов самостоятельной дагестанской элиты может быть для этой цели как нельзя кстати.