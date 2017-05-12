Пожилого имама медленно убивают в СИЗО

Российская пенетециарная система медленно убивает пожилого московского имама Махмуда Велитова, осужденного за смелость в защите интересов мусульман и критике властей с силовиками.

Вообще, убийства мусульман в российских СИЗО и колониях - обычная практика, о которой мы регулярно пишем. Кого-то забивают до смерти, и таких случаев десятки, кого-то убивают лишением возможностей лечиться и помещением в такие условиях, в которых больные и старые люди долго прожить не могут.

Так это было с Тагиром Хасановым, так это сейчас делают с Махмудом Велитовым.

По словам Дагира Хасавова, адвоката осужденного имама, нахождение Махмуда Велитова в СИЗО представляет собой угрозу для его жизни. «С каждым днем нахождения в СИЗО здоровье Махмута Велитова ухудшается. В камере холодно, нет отопления. Там он простыл, у имама держится высокое давление», - сообщил адвокат в интервью сайту Ансар.Ru.

По его словам, помимо инфарктов и хронических проблем с сердцем, теперь у Велитова начала отниматься правая нога. Все то же было и с Тагиром Хасановым, на критическое состояние здоровья которого указывали его адвокаты и правозащитники. Но бесполезно.

В состоянии ли "мусульманское духовенство" России спасти осужденного пожилого имама хотя бы от смерти в заключении?