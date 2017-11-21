В Нидерландах могут разрешить хиджаб для мусульманок-полицейских

В Нидерландах мусульманкам-полицейским, работающим на определенных должностях, могут разрешить носить хиджаб.

Соответствующее решение было вынесено Советом по правам человека Нидерландов относительно жалобы 26-летней Сары Изат, которая работает в колл-центре национальной полиции.

В Совете по правам человека заявили, что хотя запрет на использование религиозных символов был введен для обеспечения нейтрального вида и для безопасности работника полиции, однако полиция не смогла доказать, что это является серьезным условием для способности выполнять свою работу.

В решении было отмечено, что потребность в нейтральной одежде в данном случае не является необходимостью по причине характера административной работы мусульманки. В связи с этим запрет на хиджаб не является оправданным.

Однако, решение Совета по правам человека не является обязательными к исполнению. Со своей стороны полиция Нидерландов пока не прокомментировала вынесенное решение.