Малайские власти пресекли пропаганду турецкого еретика

Малайские власти не позволили въехать в страну для проповеди его антиисламских воззрений известному турецкому еретику Мустафе Акьолу (на фото).

Акьол прилетел для того, чтобы прочитать в Ноттингемском университете Куала Лумпуры очередную провокационную лекцию под названием "Исламский Иисус: как Царь Иудейский стал пророком мусульман".

Однако Департамент исламских дел Малайзии (Jawi) заявил, что деятельность Акьола наказывается Шариатским Уголовным кодексом Малайзии, так как он собирается осуществлять проповедь в стране на тему Ислам, не обладая для этого соответствующим разрешением от Департамента.

Для тех читателей, которые незнакомы с взглядами Акьола, скажем просто - он сторонник "реформации Ислама" в "Ислам без Шариата". Можно сказать, что это турецкий аналог российского-татарского еретика Рустама Батрова, но, конечно, значительно поумнее в плане общего интеллектуального уровня и способности аргументировать свои взгляды.

В этой связи нельзя не отметить, что пока мусульмане ортодоксальных направлений ведут теологические войны друг с другом, малоинтересные простым людям, все более настойчиво заявляют о себе те, кто в принципе хочет оставить от Ислама одно название, превратив его в аналог современного христианства или т.н. реформистского иудаизма. Акьол, Батров, Бихайри, Сейран Атеш - все они потихоньку готовятся выйти на арену и заменить "ортодоксальных" мусульман, когда те взаимоуничтожат и дискредитируют себя.

Позволим ли мы им это сделать?