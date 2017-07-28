"Либеральная мечеть" хочет клонироваться по всей Европе

Сейран Атеш (на фото), самозванная "имамша" так называемой "либеральной мечети" Берлина объявила о планах открыть ее аналоги в столицах всех европейских стран. Такое заявление она сделала, находясь в Лондоне, где собирается открыть следующую "либеральную мечеть".

Напомним, что с от мечети "либеральная мечеть" отличается примерно так же, как от стула отличается электрический стул. В этом вертепе вперемешку молятся мужчины и непокрытые женщины, запрещены никабы, но зато приветствуются открытые гомосексуалисты, а ведет молитвы (кому? о чем?) всего этого сброда сама "имамша". И все это происходит в здании евангелической церкви Берлина, которая зачем-то выделила под этот трагифарс одно из своих помещений, чем вызвала раздражение многих прихожан, так как у церкви после этого пришлось выставить охрану...

Как мы уже писали, религиозные авторитеты Ислама, причем, включая самые (на грани) умеренные его версии, единогласно заявили, что никакого отношения к нашей религии все это не имеет. Соответственно отреагировало и мусульманское сообщество, представители которого в Берлине, естественно, проигнорировали этот вертеп, куда кроме дюжины фриков никто не ходит.

Но Атеш это не останавливает - несмотря на абсолютную невостребованность ее проекта мусульманами, с одной стороны, и честными дегенератами, с другой, теперь она хочет клонировать его по всей Европе. Видимо, есть поддержка... Или желание таким образом ее снискать.