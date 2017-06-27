"Либеральную мечеть" дружно отлучили от Ислама

(На фото - "хутба" в "либеральной мечети" Берлина)

Открытие в Берлине псевдо-мечети "имени Гете и Ибн Рушда" вызвало оперативную реакцию со стороны авторитетных религиозных центров Исламского мира.

Напомним, что речь идет о провокационной площадке, находящейся в здании протестантской церкви, и позиционирующей себя в качестве "либеральной мечети". В ней совместные молитвы мужчин и непокрытых женщин ведут женщины-имамы, запрещено закрытие лица у женщин, но зато с распростертыми объятиями ждут откровенных гомосексуалистов.

Учитывая то, что основной массой мусульман в Германии являются этнические турки, Управление по делам религии Турции (Диянет) дало этой провокации категорическую оценку. В его заявлении, в частности, сказано, что это капище "несовместимо с основополагающими источниками Ислама, принципами поклонения, методологией и опытом более, чем 14 веков, и является ничем иным как экспериментом, призванным подорвать и уничтожить религию".

Несовместимыми с Исламом ритуальные практики этой "мечети" названы в заключении египетской Дар аль-Ифта аль-Масрийя. Недействительным, с точки зрения Ислама, создание этой "мечети" названо в фетве правового департамента университета Аль-Азхар.

Забавная история произошла и с последователями Фетхуллаха Гюлена в Турции. Так как они сами обычно позиционируют себя и воспринимаются в качестве "либеральных мусульман" открытие новой "мечети" многие сочли их проектом. Однако от этого не только отмежевались они сами - "имамша" этого балагана Сейран Атеш заявила в интервью, что в страшных снах не могла себе представить, что ее свяжут с Гюленом. "Я не имею ничего общего с этим движением. Они представляют понимание Ислама, слишком консервативное для нас", - заявила клоунесса.

Таким образом, можно констатировать, что все направления, относящие себя к нормальному Исламу, включая и самые либеральные, отмежевались от этой провокации.