"Мечеть" для голубых и феминисток в Берлине (видео)

В столице Германии открылась новая "мечеть", как ее прозвали, "либеральная". Можно было бы сказать пожестче, но обо всем по порядку.

"Мечеть" имени Гете и Ибн Рушда открылась в Берлине на 3-м этаже... церкви евангелистов, в помещении площадью 90 кв.м. Уже этот факт должен был бы навести на размышления - зачем христианской церкви предоставлять свое помещение под мусульманскую молельню в Берлине, в котором проблем с такими помещениями и молельнями, слава Богу, нет?

Разгадка, видимо, оказалась в том, что "христиане" оказались не простые, а "голубые" ("розово-голубые") и решили оказать братскую (сестринскую?) помощь таким же "мусульманам".

В общем, как уже, наверное, поняли наши проницательные читатели, это "мечеть" для гомосексуалистов, феминисток, непокрытых женщин-имамов, и тех странных людей, которым хочется проводить время в подобной компании, зачем-то притягивая ко всей этой грязи Ислам.

О том, что о подобном "либеральном исламе" в Германии давно мечтали весьма серьезные исламофобские круги, мы писали уже давно. Но почин пока, честно говоря, не впечатляет - в небольшом зале собралась пара десятков фриков, окруженных большим количеством журналистов, причем, в помещении внутри церкви...

Десятки (если не сотни) тысяч практикующих мусульман, живущих в Берлине, событие просто проигнорировали, хотя власти уже поспешили выставить возле "мечети" постоянную охрану. Расчет, наверное, на то, что кто-то захочет ее атаковать.

Но подобное, если кому и нужно, то точно не нормальным мусульманам живущим в Германии - они хорошо понимают, что живут в стране, законы которой позволяют открывать культовые центры последователям любых религий и просто бредовых субкультур. Одна из которых решила устроить громкую самопрезентацию, примазавшись для этого к Исламу.